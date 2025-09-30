　
社會 社會焦點 保障人權

災民誇口「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手老家

記者劉邠如／綜合報導


《ETtoday》記者近日在災區尋訪時，看到一戶人家在庭院內搭起客廳帳。儘管四周是泥堆與泡爛的家具，屋內也仍滿是泥濘，但一群人依舊說說笑笑，讓人難以將眼前景象與「慘重受災戶」聯想在一起。笑談之間，他們還自豪地透露，這裡正是富邦悍將投手林栚呈母親的老家，長輩們提起他時，滿臉驕傲。


林栚呈最引人注目的就是他獨一無二的身高，達195公分，據「野球革命」的資訊，林栚呈的快速球佔59.4%，另外滑球、變速球和指叉球分別佔26.3%、10.6%和3.5%。他謙虛表示自己並無突出的球路，「因為球速不快，所以會利用不同軌跡球種來吊打者。若是直球就要求角度，其他球種，就要求能達到共軌的效果。」

▲富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁 。（圖／記者劉邠如攝）

▲富邦悍將投手林栚呈身高逼近兩百公分，相當引人注目。（圖／引自富邦官網）

▲▼ 富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁 。（圖／記者劉邠如攝）

▲富邦悍將投手林栚呈，因工作無法趕回老家幫忙，但他仍在限動中發布多張在老家照片 ，喊話感謝老家親友攜手維護家園。（圖／翻攝自Instagram／zhen_cheng_lin_94）

而他去年才在季中選秀被富邦挑中，只出賽過 1 場。今年（2025）卻直接成為牛棚要角，登板數僅次於左投李吳永勤。顯示他適應職棒速度快，表現進步幅度極大。投球局數36.1局，對手打擊率0.221。

舅媽說起林栚呈也打趣說，因為他身高太高，所以每次回家探望阿嬤，過門都要先鞠躬彎腰「行大禮！」

舅媽也說，自家就像是活動中心，逢年過節，就要在家門口擺上四到五桌，就連鄰居都會全部招呼過來熱鬧。

而鄰里感情好，這次大水來襲時，也是剛好大家都外出，家中剩近百歲的阿嬤，後來還是靠打電話給鄰居求援，趕快趕到他們家幫忙救出老人家。這次水患發生後，各地親友也都趕回光復團聚，只是連續多日打掃實在太累了，才會聚在棚子下聊天苦中作樂，來度過這段難熬時光。

至於林栚呈雖然因工作無法趕回老家幫忙，但他仍在限動中發布多張在老家照片，寫道「看到充滿回憶的家變成這樣真的感到難過。真的非常感謝回去幫忙的大哥大姊以及長輩們，一起攜手維護這個家，相信一切都會變好的，一起為整個光復的部落加油打氣！」

▲富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁 。（圖／記者劉邠如攝）

▲富邦悍將投手老家在這次洪水中也受損嚴重。（圖／記者劉邠如攝）

▲▼ 富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁 。（圖／記者劉邠如攝）

▲林栚呈限時動態上也有自己過年回老家的照片 。（圖／翻攝自Instagram／zhen_cheng_lin_94）

▲▼ 富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁 。（圖／記者劉邠如攝）

▲在林栚呈動態中，老家清掃進度看似又進步了不少 。（圖／翻攝自Instagram／zhen_cheng_lin_94）

09/29 全台詐欺最新數據

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不能一直哀愁
災民誇口「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手老家
又有颱風要生成？　天氣粉專：恐為花東、恆春帶來降雨
快訊／前檢察官遭收押　現金1435萬被查扣
快訊／災後復原工作仍在進行！花蓮縣府宣布：光復鄉明停班課
鏟子超人清淤挖出一罈酒！屋主秒問「要不要喝」現場全笑翻

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位
陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

