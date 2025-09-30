「台灣剩下什麼？」台美晶片製造五五分　詹江村曝後果：莫大打擊

▲美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日接受專訪時重申，華府即將與台灣達成一項重大貿易協議，並持續向台灣推動半導體產能「五五分」的構想。對此，國民黨議員詹江村表示，不論是五五、六四還是七三，對台灣來說都是莫大的打擊。

盧特尼克在接受美國新聞頻道《NewsNation》訪問時指出，他向台灣提出「五五分」的戰略構想，也就是未來全球晶片產能中，美國與台灣各自掌握50％。他強調，美國將深度依賴台灣，「因為沒有那另一半，我們也活不了」，而當美國掌握其中一半的產能，就能擁有更大的自主性與行動力。

盧特尼克還指出，美方已經向台灣表示，讓美國實現50%的自製率，對台灣也至關重要。目前台灣晶片產量約占全球95％，要實現「五五分」需要大量談判與協調，「但這正是我們一直努力的方向」。

詹江村對此在臉書上發文表示，台灣的百工百業「只剩下半導體護國神山」，如果和美國五五分，台灣還剩下什麼？他直言，「民進黨難道以為，把半導體送給美國，中國大陸就放棄統一嗎？」

詹江村認為，無論談判的最終結果，是「5.5還是6.4開、7.3開」，對台灣的經濟和就業率，都是莫大的打擊，「美國跟民進黨，是在掏空台灣唱雙簧嗎？」