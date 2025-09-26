高雄揪出3超市香菜、青椒農藥超標　中秋食品大稽查開鍘了

▲高雄市衛生局近日會同消保官，針對中秋食品大稽查。（圖非違規店家／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

中秋節即將到來，為把關應景食品衛生安全，高雄市衛生局近期會同市府消保官，抽查轄內販售烤肉及月餅相關產品場所及店家，共計抽驗197件，結果有3件蔬菜農藥殘留超標，已要求業者立即下架，其中有超市業者無法提供來源廠商，被依《食安法》開罰3萬元。

衛生局此次聯合稽查針對轄內烘焙坊、超市、量販店、攤商及傳統市場等販售場所通路，抽驗新鮮肉品81件、新鮮蔬果28件、烘焙製品21件、即食食品19件、肉加工品16件、食品容器具11件、醬料11件、水產及其加工品10件，總計197件。

另根據檢體類別檢驗動物用藥、農藥殘留、防腐劑、衛生標準、蘇丹紅色素、甜味劑、重金屬、漂白劑、殺菌劑及著色劑等，結果在湖內一家全聯販售的1件青椒以及2家超市販售的香菜檢出農藥殘留超標。

衛生局指出，其中違規的楠梓區東倉超市德賢店，因店家無法提供香菜來源，將依《食品安全衛生管理法》第47條，開罰3萬元罰鍰。另2家抽驗違規項目則將移請轄管衛生局開罰。

▲▼中秋應景的月餅、肉類全都列入稽查範圍。（圖非違規店家／記者許宥孺翻攝）



衛生局另外稽查10家餐飲業、6家中央工廠月餅製造業及21家販售業，現場查核人員作業及環境衛生、逾期食品處理、原料製程、食品業者登錄、產品責任險、保存來源文件、定型化契約及食品標示等項目，其中6家違反食品良好衛生規範準則，依規定令限期改正後複查皆合格。

衛生局提醒，民眾採買中秋應景食品時應檢視標示，趁早食用完畢，此外時序雖已入秋，但食物若未妥善保存或煮熟仍可能急遽增生細菌，烤肉時應遵循「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」，尤其蔬果食用前以清水澈底清洗，蚵、貝類等生鮮食材開殼後至少再烤3至5分鐘，才能確保食安無負擔。

▲此次稽查揪出3項蔬果農藥殘留。（圖／記者許宥孺翻攝，點圖可放大）