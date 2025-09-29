　
政治

拋競選黨主席承諾　郝龍斌：追回黨產後支付積欠黨工的退休金

▲郝龍斌今天上午在高雄果貿社區跟黨員座談。（圖／郝龍斌臉書）

▲郝龍斌今天上午在高雄果貿社區跟黨員座談。（圖／郝龍斌臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席候選人、前台北市長郝龍斌今（29日）上午在高雄果貿社區跟黨員座談，對本黨退休黨工只拿到4成退休金，深感黨實在虧欠大家，若當選主席後，一定會循司法途徑，針對黨產會不公不義的追殺討回公道，「我也公開承諾，追回黨產後，除了全額支付積欠黨工的退休金，其他黨產將全部捐作公益，因為國民黨有骨氣，黃花崗七十二烈士起義時，根本沒有錢，我們不是靠錢起家，是靠黨魂、理念獲得支持。」

郝龍斌指出，民進黨執政以來，要求黨政軍退出媒體，國民黨都退了，民進黨卻大舉掌控；民進黨追殺國民黨產抄家，自己卻各種官商勾結、弊案叢生，標準的綠能你不能。今天到果貿社區，郝龍斌說，自己感到特別親切，一一跟到場的黨員先進握手致意，因為我們的父執輩都用血汗保衛中華民國，我們都是靠眷補證長大的，都是最正統的中華民國派。謝謝白喬茵、邱于軒、蔡金晏三位議員，以及歸亞蒂理事長、譚光華將軍、周國雙將軍到場支持。

郝龍斌也提及，自己當面向所有先進報告，龍斌當過台北市長、環保署長，並在環保署長任內，成功整治高屏溪，當時上游有62萬頭豬、1000多養豬戶，為了讓高雄人喝好水，我展現魄力，一年內全部離牧，讓高雄的水不再有惡臭，這就是我的執行力跟領導力。

郝龍斌強調，黨主席選舉不是演講比賽，不是比誰會說，要比誰會做，「我就是說到做到的人。」10月18號主席投票，請大家讓國民黨好事發生，票投4號郝龍斌。
 

