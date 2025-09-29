　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨員嗆不邀鄭麗文當副主席就退黨　郝龍斌：領導人不能私相授受

▲郝龍斌今天上午在高雄果貿社區跟黨員座談。（圖／郝龍斌臉書）

▲郝龍斌今天上午在高雄果貿社區跟黨員座談。（圖／郝龍斌臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌今（29日）在高雄果貿社區座談會上，有基層黨員直球對決要求承諾，若成功當選，必須邀請對手鄭麗文擔任第一副主席，否則就要退黨，郝回應，「做一個領導人很重要，不能私相授受，更重要的是絕對不能在壓力之下，做一些違反自己承諾的事情。」郝也強調鄭麗文、羅智強都非常優秀，將來黨內一定要團結，一定會重用他們。

郝龍斌今日赴藍營鐵票倉果貿社區活動中心座談，包括高雄市議員白喬茵、邱于軒、蔡金晏及多名地方里長到場力挺。然而，座談會現場氣氛一度緊張，基層黨員直接嗆聲要求郝龍斌若當選黨主席必須承諾邀請鄭麗文當第一副主席，其他與會民眾見狀直說「不要道德綁架」。

對此，郝龍斌回應，「做一個領導人很重要，不能私相授受，更重要的是絕對不能在壓力之下，做一些違反自己承諾的事情。誠實、公信力、正直很重要！」領導人有壓力就低頭，根本不夠格當領導人。他舉例，「前陣子我跟一個團體座談時，對方說『你公開承諾給我們3個不分區我就支持你』，我並不是覺得他們不夠格，可是做一個領導人，你公開要我在這裡給我壓力承諾事情，不管你是誰，包括你是總統，我不會答應，這才是領導人啊！」

針對基層希望恢復黃復興黨部的呼聲，郝龍斌則說，他對於黃復興非常有感情，也從來不認為黃復興要裁撤，當選以後，絕對恢復黃復興功能，這是國民黨的鐵衛隊，最可以依靠的對象。他承諾將全力與地方黨部、黃復興黨員商量，把過去團結一致的榮耀恢復起來。

面對外界傳言與黨主席朱立倫有密室協商的說法，郝龍斌駁斥，國民黨總是「內鬥內行、外鬥外行」，自己從決定參選登記到現在，沒跟朱立倫聯絡過，朱是黨主席，本來就應該中立，自己連徵詢朱立倫都沒有，外界亂傳私相授受完全不實。他強調，「國民黨不能有醬缸文化、宮廷政治，國民黨黨主席過去都是一言堂，很多時候都不接地氣。」未來當選黨主席，也會實施集體領導。

郝龍斌將自己定位為「總教練」，要有戰略戰術讓球員心服，把球員組合起來讓戰力遠大於1＋1等於2。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
進軍2年撐不住！　美妝大牌公告撤出台灣　
快訊／繼續拚復原！　光復鄉明天停班停課
心臟外科名醫「變身鏟子超人」　脫下白袍剷泥土！7萬人看哭
快訊／6縣市大雨特報
副總統勘災要災民迴避？　家屬澄清「是不滿花蓮縣府」
連假結束！鏟子超人1原因「離開想哭了」　大票人振奮：平日組接
花蓮賑災募款！　已募得逾4.3億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外交預算增百億元！官員：應對中國擴張　為無煙硝戰場注入強心針

訪日落幕！見了2位前首相、4位在野黨主席　韓國瑜：各界都關心花蓮

鄭麗君再赴美談台美關稅　經貿辦：積極磋商有資訊會報告

助陳情民眾脫困被拍到轉頭就走　徐榛蔚秀現場影片反駁假訊息

藍擬提光復重建條例！綠黨團：可再討論　丹娜絲條例就適用花蓮

黨員嗆不邀鄭麗文當副主席就退黨　郝龍斌：領導人不能私相授受

朝中秋前復原為目標　顧立雄：將由跨區增援部隊赴災區行兵力輪替

守護花蓮居民安全！內政部邀專家研商治理對策　3招強化防災韌性

藍擬提「光復災後重建條例」　白黨團：會討論有無需制定特別預算

搬移受困車輛、官兵餐風露宿　陸軍十軍團已投入230人次救災光復

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

外交預算增百億元！官員：應對中國擴張　為無煙硝戰場注入強心針

訪日落幕！見了2位前首相、4位在野黨主席　韓國瑜：各界都關心花蓮

鄭麗君再赴美談台美關稅　經貿辦：積極磋商有資訊會報告

助陳情民眾脫困被拍到轉頭就走　徐榛蔚秀現場影片反駁假訊息

藍擬提光復重建條例！綠黨團：可再討論　丹娜絲條例就適用花蓮

黨員嗆不邀鄭麗文當副主席就退黨　郝龍斌：領導人不能私相授受

朝中秋前復原為目標　顧立雄：將由跨區增援部隊赴災區行兵力輪替

守護花蓮居民安全！內政部邀專家研商治理對策　3招強化防災韌性

藍擬提「光復災後重建條例」　白黨團：會討論有無需制定特別預算

搬移受困車輛、官兵餐風露宿　陸軍十軍團已投入230人次救災光復

陸新增「K」簽證10／1生效　瞄準國外青年科技人才

外交預算增百億元！官員：應對中國擴張　為無煙硝戰場注入強心針

進軍2年撐不住！「美妝大牌要撤出台灣」　粉絲嘆：氣墊超好用

萬里桐15名浮潛客遭離岸流帶走　海巡緊急動員驚險全數獲救

6年前在SBL洋將選秀「落選」　洛夫頓化身最強得分機器重返台籃

快訊／災後繼續拚復原！花蓮光復鄉9／30停止上班上課

SEPHORA都搶翻了不可能還沒用過吧？超狂奶油級融膚頰彩必Pick

訪日落幕！見了2位前首相、4位在野黨主席　韓國瑜：各界都關心花蓮

龍無緣季後賽葉君璋認細節不夠　FA加分成負擔：沒有好好運用他們

才剛獲「全台十大」！蛋黃酥老店爆食安危機　衛生局抓包4缺失

【彼此的英雄】光復志工買不到火車票　暖心站長開放無票進站！！

政治熱門新聞

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

「下災區救援」便當之亂！經濟部出手了

這是堰塞湖警報聲音！政院公布正確音檔

林珍羽罹肺腺癌手術康復中　缺席中秋烤肉趴「原因曝光」

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

助民眾脫困被拍到轉頭就走　徐榛蔚反駁假訊息

公館圓環拆除進度超前　正交路口今通車

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

張亞中辯論會狂嗆郝龍斌　謝寒冰揭背後策略

自稱是國民黨最需要的黨主席　郝龍斌曝2028戰略

更多熱門

相關新聞

拋競選黨魁承諾　郝龍斌：討黨產還黨工退休金

拋競選黨魁承諾　郝龍斌：討黨產還黨工退休金

國民黨主席候選人、前台北市長郝龍斌今（29日）上午在高雄果貿社區跟黨員座談，對本黨退休黨工只拿到4成退休金，深感黨實在虧欠大家，若當選主席後，一定會循司法途徑，針對黨產會不公不義的追殺討回公道，「我也公開承諾，追回黨產後，除了全額支付積欠黨工的退休金，其他黨產將全部捐作公益，因為國民黨有骨氣，黃花崗七十二烈士起義時，根本沒有錢，我們不是靠錢起家，是靠黨魂、理念獲得支持。」

張亞中辯論會狂嗆郝龍斌　謝寒冰揭背後策略

張亞中辯論會狂嗆郝龍斌　謝寒冰揭背後策略

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

自稱是國民黨最需要的黨主席　郝龍斌曝2028戰略

自稱是國民黨最需要的黨主席　郝龍斌曝2028戰略

國民黨主席挺郝龍斌？　洪秀柱怒駁斥

國民黨主席挺郝龍斌？　洪秀柱怒駁斥

關鍵字：

國民黨郝龍斌鄭麗文黨主席選舉

讀者迴響

熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

白飯車被攔阻　志工怒「官員在搞事」！員警曝真相

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」心碎發聲

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

今變天！　午後雨區擴大

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

孫生花蓮救災畫面曝光

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面