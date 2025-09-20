染髮按摩到一半…被性侵！髮廊老闆求北市女原諒：幫妳掏耳一輩子

▲陳男趁按摩時對女子伸出狼爪，事後求原諒。（示意圖／載自pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

台北市南港一名經營理髮廳的陳姓男子，被控在替多年鄰居小儀（化名）染髮期間，趁店內關門後對她上下其手，甚至將手指伸入其下體並掀衣吸吮乳頭。士林地方法院審理時，儘管陳男堅決否認，但法官根據雙方事後的LINE對話紀錄，認定他事後已承認行為並表示悔意，因此依強制性交罪判處陳男有期徒刑 4 年。

根據判決，案發時間為兩年前某晚約十點，小儀在理髮廳進行染髮時，於等待沖洗期間由陳男進行按摩。按摩過程中，陳男不僅從小腿一路往上，甚至將手指伸入下體，並掀開小儀的上衣與內衣，吸吮其乳頭。小儀事後感到羞辱與憤怒，傳訊質問：「我不了解為什麼染頭髮要撫摸下體，甚至伸手指進去、掀內衣吸奶頭」，並強調「你是長輩，也是我爸的好友，竟然做這種事。」

陳男在對話中多次表示懊悔：「對不起」、「娘娘息怒（貼圖）」、「我以後不會了」、「原諒我一時的衝動」、「我不敢了」、「我慚愧得抬不起頭」、「我真的很糟糕」，還說願意「安分地幫妳掏耳朵一輩子」。對於小儀提出賠償 30 萬元的要求，他表示：「目前經濟有問題，只能先向我媽媽借 20 萬，剩下10萬開本票分期」，也請求對方「幫我保密」、「我還要爭取撫養權」、「不要讓你媽媽知道，我會很慘」。

儘管在法院中否認犯行，法官根據上述對話內容判定陳男已默認行為，並有求和解與掩蓋事實之企圖，且行為對被害人造成重大心理創傷，至今仍未履行賠償承諾。綜合考量後，依強制性交罪判刑4年，全案可上訴。

