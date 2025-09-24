全真瑜珈6分店「無預警停業」　北市消保官：接獲128件消費申訴

▲「TRUE YOGA」6分店突然宣布暫停營業。（圖／翻攝Google Maps）

記者鄭佩玟／台北報導

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，在台開業20年，目前全台共有13間分店，怎料業者無預警公告，因內部營運與調整人力安排尚在調整中，雙北、桃園共6間分店將於近日暫停營業，消息曝光讓會員錯愕。北市消保官今（24日）表示，迄今已受理消費爭議申訴案件共計128件。業者應依未到期時間比例計算餘額退還予消費者， 並依約支付違約金。

北市簡任消保官葉家豪表示，北市政府統計，迄今(9月24日12時止)，已受理消費爭議申訴案件共計128件。依據健身中心定型化契約應記載事項相關規定，業者無法正常營業影響消費者權益時，應至少24小時前通知消費者，並應於營業場所明顯處及網站公告。

消保官表示，倘可歸責於業者之事由不能繼續履約者，消費者得終止契約，業者應依未到期時間比例計算餘額退還予消費者， 並依約支付違約金。

TRUE YOGA FITNESS昨晚在臉書貼出聲明，宣布古亭館、天母館、中和館、汐止館和桃園館暫停營業。另外再加上之前宣布的敦南店共有6店。

TRUE YOGA FITNESS表示，因內部營運調整與人力安排尚在協調中，近日暫停或調整部分時段營業。TRUE YOGA FITNESS強調，會加緊處理相關事宜，盡快恢復正常服務。「公司承諾會在最短時間內提供完整的後續說明與補償方案。」不過突如其來的宣布，讓會員們全炸裂，且聲明中並未像忠孝店當初結束營業時表示可到其他分店上課，且未說明未來退費方式，引發會員們不滿。