全真瑜珈突關6分店　北市法務局：若會員不接受跨館應儘速退費

▲全真瑜珈無預警關閉6間分店。（圖／翻攝Google Maps）

記者鄭佩玟／台北報導

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，在台開業20年，目前全台共有13間分店，怎料業者無預警公告，因內部營運與調整人力安排尚在調整中，雙北、桃園共6間分店將於近日暫停營業，消息曝光讓會員錯愕。北市體育局和法務局消保官昨日前往台北小巨蛋館瞭解營運情形，查知各該分店暫停營業係因勞資間薪資給付未完全而罷工所致，消保官呼籲，未使用完畢的會籍及課程如不接受跨館使用方案，應儘速向全真公司終止契約並請求退款。

法務局指出，5日體育局及消保官已請全真公司到市府說明「忠孝館」閉館後退費辦理進度及瞭解各分店營運狀況，全真公司當時表示，忠孝館申請退費進度已完成63％，剩餘約300多位會員，規畫於10月底前處理完成；另在古亭館、天母館則因租期問題，未來如結束營業，將提供會員升級通館會員，或協助會員辦理解約退款。

法務局說明，體育局在例行稽查全真公司各分館履約保障部分，皆有符合規範提供履約保障，並交付予陽信商業銀行開立信託專戶，目前存放於該銀行履約履保金尚有2億多；另經洽陽信銀行信託部表示，因本案全真公司僅公告部分分館暫停營業，未達信託契約約定全面歇業的情況，故尚無法啟動信託財產分配事宜。

法務局表示，如果消費者因為單館暫停營業欲終止契約及退款，仍需向全真公司進行主張，體育局及消保官將於本周再請全真公司到市府說明預計暫停期間、受影響消費者人數及後續退款期程規劃，以維護消費者權益。

法務局補充，履約保障機制目的就是在防範企業經營者經營不善倒閉或惡意捲款消失時，消費者得免遭受財務上的損害，一旦企業經營者發生無法提供商品或服務的情況時，消費者就可以藉由履約保障機制，取回消費者當時所繳交的價款，或由其他業者代為提供商品或服務，以維護受害消費者的權益。

法務局建議，因分館暫停營業受影響的消費者，如不接受至其他分館使用，除向業者請求退還課程剩餘價值外，則可評估向法院聲請核發支付命令，以主張權益。

