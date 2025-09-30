　
國際

醉男機上「求婚空姐遭拒」惱羞打乘客！全機被迫折返　判10個月

▲醉男機上「求婚空姐遭拒」惱羞鬧事！判10個月。（圖／翻攝自X）

▲男子大鬧客機，導致飛機被迫折返起飛的機場。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

英國一名30歲男子在客機上酒後向空服員求婚遭拒，隨後失控辱罵其他乘客及機組人員，甚至還攻擊制止旅客，導致這個載有148名乘客的航班被迫緊急折返。事後調查，男子事前不但飲酒，還吸食古柯鹼。而他9月則因相關攻擊鬧事行為被判10個月有期徒刑。

根據《每日郵報》報導，被告泰勒（Matthew Taylor）8月18日搭乘Jet2航空從英國飛往西班牙阿利坎特的班機，然而在飛機上他卻大鬧事。根據檢察官布斯（Corey Boothe）透露，泰勒在前往利茲機場的路上就已吸食古柯鹼，抵達機場後又在候機室狂灌6品脫啤酒（約2.8公升），早已酩酊大醉，並跌跌撞撞地登上飛機。

醉醺醺的泰勒一上飛機就開始行為異常，竟然當眾向資深空服員克羅斯利（Brooke Crossley）求婚。遭到婉拒後，他不但沒有收斂，反而與對方擊掌慶祝這場荒謬的「求婚」，接著搖搖晃晃地走向自己的座位。

起飛過程中，泰勒拒絕按規定坐好，開始與其他乘客發生爭執。機組人員試圖勸阻時，他卻變本加厲表現出攻擊性的恐嚇行為，對著工作人員咆哮，「你們沒資格告訴我該做什麼！」

事態持續惡化，泰勒不僅言語攻擊女性機組人員，稱她們為「婊子」，甚至威脅說，「警察到了就準備迎接第三次世界大戰吧」。當有乘客看不下去出面制止時，也遭到泰勒的毆打。

受到驚嚇的空服員克羅斯利在起飛8分鐘後立即通報機長，機長隨即宣布「二級事故」，決定讓班機折返利茲布拉德福德機場。這場持續50分鐘的鬧劇被多名乘客錄影存證，在法庭上成為定罪關鍵證據。

據了解，機上共有148名乘客，包括許多老人和兒童，都是準備前往西班牙度假的家庭旅客。一名有9年經驗的空服員表示「從未見過這種情況」，認為泰勒的行為可能造成「災難性後果的風險」。

航空公司被迫安排替代班機和機組人員執飛阿利坎特航班，導致班機延誤2小時24分鐘，損失「數千英鎊」。法官貝爾徹（Penelope Belcher）在審理過程中觀看了多段乘客拍攝的影片，最終判決泰勒10個月有期徒刑，並需支付187英鎊（約新台幣7660元）罰金。

輝達新壽北士科土地解方3劇本全卡關　傳新壽喊價140億解約金
快訊／2縣市大雨特報　下到晚上
快訊／氣象署發布太空天氣警示　影響約15小時
快訊／40歲「動漫女神」生了！兩手緊抱雙胞胎
「羊膜穿刺權威」挨告！夫妻控孩子帶聽障基因　求償200萬吞敗
潛艦國造推手黃曙光請辭國安諮委　黃珊珊曝：家裡有些事

