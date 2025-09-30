WURI年會韓國釜山式登場　暨大獲選辦理明年年會、與3國大學簽MOU

▲暨大與東明大學簽訂合作備忘錄。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025全球創新大學年會（WURI Global Conference 2025）本月於韓國釜山市召開，吸引包括台灣的暨南國際大學等來自全球26國、超過420位與會代表參加，暨大更於會中獲確認為2026年全球排名發佈會主辦學校，亦與來自英國、韓國與菲律賓三所大學簽署實質合作備忘錄，成果豐碩。

暨大指出，WURI（World’s Universities with Real Impact）大會堪稱當代最具影響力的創新型高教年會之一，本屆由釜山市的東明大學（Tongmyong University）主辦，聚焦於創新驅動與社會責任導向的高等教育議題，涵蓋學生支持與投入、學生移動與開放性、產業應用、企業精神、風險管理、道德與正直、科技發展與應用、全球變遷下的永續發展目標（SDGs）、領導者遠見、賦權化管理、ESG趨勢、文化與價值、永續財務規劃、基礎設施、成本效益管理、大學品牌與聲譽等16個核心主題領域。

▲暨大副校長曾永平（左）與Richmond American University London校長Phil Deans簽署合作備忘錄。

WURI主辦單位於會中正式宣布，2026年WURI全球創新大學排名公布典禮暨「Hanseatic League of Universities」年會，將由暨大主辦，屆時將有來自全球各地大學校長、學者專家齊聚南投；暨大副校長曾永平亦獲遴選為WURI推動組織之一「WUNI-Presidents Council」的全球17位校長委員之一，後續將共同參與全球創新教育趨勢的策略擬定與實踐指導、代表台灣高教發揮國際影響力。

暨大表示，現場也與英國Richmond American University London簽署MOU，洽談「3+M 雙學位課程」：學生於暨大修習三年後，赴英倫完成碩士課程，畢業後可同時取得暨大學士與Richmond碩士學位，總學制僅需四年；該校亦與地主東明大學簽署MOU，會晤該校董事長Kang Kyung Su夫婦，討論雙邊師生交流、短期韓語營隊、跨文化課程共構與聯合研究可能，特別關注觀光、永續、AI科技等學術交集；暨大也與菲律賓Urdaneta City University簽署MOU，開啟雙方學生交換、菲師來台攻讀博士、線上協作課程（COIL）、研究人員互訪與共同研討會等多元合作計畫，強化該校在東協國家的學術佈局與招生能量。

▲來自全球各地的17位校長、副校長組成WUNI-Presidents Council，協作全球創新大學的合作方案。