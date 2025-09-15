台灣高齡社會引護理人力荒　暨大新設學士後和在職學程培養醫療新血

▲暨大護理學院學生在學習期間至業界台南奇美醫學中心參訪。（圖／國際暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣即將邁入超高齡社會，醫療健康產業的人才需求與日俱增，國立暨南國際大學因此於115學年度起設立「學士後護理學系」與「智慧健康管理碩士在職學位學程」，雙軌培育專業人才，以滿足未來健康照護與智慧醫療產業的人力需求。

暨大校長武東星表示，台灣人口快速高齡化導致醫療照護體系面臨嚴峻挑戰，尤其是護理人力短缺與智慧醫療轉型的需求；新設「學士後護理學系」鎖定不同專業背景的大學畢業生，透過兩年專業課程與一年集中實習的專業訓練，縮短養成期、加速培育護理師人才投入臨床實務工作，不僅提供跨領域轉職新契機、有助於緩解護理人力不足的現況，也能透過多元專業背景的融合，為護理領域帶來創新視角與整合能力，進一步提升專業照護的服務品質。

▲暨大護理學院學生赴日本海外實習時合影。

「智慧健康管理碩專班」則為現職醫護人員、健康產業從業者及有志投入健康科技領域者設計，課程涵蓋智慧穿戴裝置應用、遠距照護、健康大數據分析等核心主題，結合暨大在資訊管理與醫療科技的跨領域優勢，培育兼具科技素養與實務能力的智慧健康管理人才。

暨大指出，該校護理暨健康福祉學院針對兩大新設學程，也設計讓現職人員能順利轉職銜接機制的課程時間，並與醫療機構攜手合作提供助學金方案的人才培育，集中式的實習安排與就業銜接；另學生在學習期間能參與海外實習、參訪、交換學習計畫，並由國際師資協同授課，拓展國際與專業發展視野。