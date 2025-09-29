　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸再現溶洞垃圾坑！污水直排地下水道　糞便污染物臭味滿坑

記者魏有德／綜合報導

貴州畢節黔西市紅林鄉一處天然溶洞近日被民眾爆出淪為堆積垃圾的「垃圾坑」，洞內堆滿生活與建築廢棄物，還有疑似廁所棄置的污染物，糞便污水直排溶洞下的地下水道，惡臭難當。事件曝光後，當地政府27日深夜發布通報，證實問題屬實，已組織多部門展開清理。

▲貴州畢節一處溶洞被發現成為垃圾坑。（圖／翻攝極目新聞）

▲貴州畢節一處溶洞被發現成為垃圾坑。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，網友「漁獵齊哥」27日拍片指出，該溶洞內垃圾堆積成山，「至少有十層樓高」，除了一般生活垃圾，還能見到藥品包裝瓶等有害廢棄物。他更直言，現場多條管道正將污水直接排入洞內，「全是糞便的東西，很臭。」

▲貴州畢節一處溶洞被發現成為垃圾坑。（圖／翻攝極目新聞）

黔西市政府當晚通報稱，涉事溶洞位於紅林鄉金林村三組，經初查情況屬實。市裡已緊急制定四項措施：包括組織環保、水務、農業、綜合執法等部門赴現場調查；9月28日起全面清運並規範處置垃圾；摸排周邊污染源，消除隱患；同步對全市展開排查整治，杜絕類似問題再發生。

▲貴州畢節一處溶洞被發現成為垃圾坑。（圖／翻攝極目新聞）

類似亂象已曾在湖南數度被揭發。湘西永順縣一處溶洞曾被網紅拍下垃圾山高達15公尺，蒼蠅蚊子滋生，甚至留有帳篷棉被痕跡，疑似有人居住；張家界也曾發現7公尺高垃圾堆。

應受保護的地形成「溶洞垃圾山」，事件層出不窮引起輿論熱議。有網友感嘆，「有污染先找網紅，還真比找部門有效！」也有人批評稱，「垃圾發電場說缺垃圾，這邊卻有人亂丟。」呼籲政府應強化監管與長效治理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
離開災區！鏟子超人「1物能丟就丟」超重要　頭痛、腹瀉快就醫
新北消防特搜任務結束！救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼
林珍羽罹肺腺癌手術康復中！　缺席中秋烤肉趴「原因曝光」
樺加沙重創東台灣！教宗為災民祈禱　外交部致謝：續推人道援助
快訊／增至18死！　尋獲1遺體
快訊／淡水離奇車禍！24歲男身亡　20歲女搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩名農村少女失聯10餘天！定位在越南　朋友圈最後留言：會死在這

陸再現溶洞垃圾坑！污水直排地下水道　糞便污染物臭味滿坑

收賄11億下場超慘！　中國前農業部長唐仁健遭判「死刑緩期」

「我給大爺一碗湯，他送了一套房」影片被吐槽　客服喊：真人真事

陸統計局：勞動年齡人口佔6成　人口紅利依然存在

陸5歲童近視1000度！　醫生點出關鍵原因

婆婆「酒泡奶粉」餵滿月嬰　媳婦嚇壞「再也不敢讓長輩顧」

旅遊也躺平！　陸青年流行「窩囊遊」　追求「最大心理舒適」

聽口音給「陰陽菜單」　陸餐廳坑殺外地人：一頓貴250元

中國投3億元　與聯合國建立「南南發展支持機制」

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

兩名農村少女失聯10餘天！定位在越南　朋友圈最後留言：會死在這

陸再現溶洞垃圾坑！污水直排地下水道　糞便污染物臭味滿坑

收賄11億下場超慘！　中國前農業部長唐仁健遭判「死刑緩期」

「我給大爺一碗湯，他送了一套房」影片被吐槽　客服喊：真人真事

陸統計局：勞動年齡人口佔6成　人口紅利依然存在

陸5歲童近視1000度！　醫生點出關鍵原因

婆婆「酒泡奶粉」餵滿月嬰　媳婦嚇壞「再也不敢讓長輩顧」

旅遊也躺平！　陸青年流行「窩囊遊」　追求「最大心理舒適」

聽口音給「陰陽菜單」　陸餐廳坑殺外地人：一頓貴250元

中國投3億元　與聯合國建立「南南發展支持機制」

台南七股七寶宴130桌秒殺滿席　在地海鮮化身佳餚

抗俄利器！美國考慮援烏長程「戰斧」飛彈　川普握最終決定權

人生許多階段常常都在「等待」　真正的進步是在日復一日的生活中

比新北貴529萬！　竹縣3房中古大樓房價排全國第二

公館必吃手工古早味！水源市場30年「紫米芋頭糕」老攤

5%拉鋸！自民黨總裁大選「2強對決」　她支持率34.4%呼聲最高

離開災區！鏟子超人「1物能丟就丟」超重要　出現頭痛、腹瀉快就醫

光復國中淤泥厚達1公尺！水電師傅「趴地鑽縫」搶修畫面曝

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

北韓外務相崔善姬訪中！與中國外長王毅會談　強調深化合作抗霸權

【被搜救隊救出】狗狗待志工站！見到隊員下秒起身靠近撒嬌❤️‍

大陸熱門新聞

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

陸前首富王健林遭「限制高消費」

怕看牙！小女孩瞬間變「蜘蛛人」爬到診間門頂

中國前部長「收賄11億」遭判死刑緩期

「給大爺一碗湯，他送一套房」　客服：真人真事

兩名農村少女失聯10餘天！定位在越南 朋友圈最後留言：會死在這

婆婆「酒泡奶粉」餵嬰　媳不敢再讓長輩顧

陸再現溶洞垃圾坑！污水直排地下水道 糞便污染物臭味滿坑

百年紫禁城「宮女顯靈」

知名品牌養生壺爆炸！　一歲孩童全身40％大面積燙傷

陸5歲童近視1000度！　醫生點出關鍵原因

聽口音給「陰陽菜單」　陸餐廳坑殺外地人：一頓貴250元

旅遊也躺平！　陸青年正流行「窩囊遊」

杭州西湖驚現機器魚　能打撈遊客手機、錢包

更多熱門

相關新聞

數百噸垃圾被沖到這個村　空拍慘況曝

數百噸垃圾被沖到這個村　空拍慘況曝

花蓮馬太鞍溪堰塞湖風災溢堤，光復鄉當地的垃圾掩埋場不幸遭洪水沖毀，數百噸混合垃圾與淤泥流入下游，最終淤積於太巴塱部落北富村，當地居民家門口全被堵住，空拍畫面曝光，現場慘不忍睹。

「中國第一爛尾樓」華麗轉身 全新酒店開業...房價最高9899元一晚

「中國第一爛尾樓」華麗轉身 全新酒店開業...房價最高9899元一晚

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口

行動電源壞了「別丟垃圾車」！台電教正確丟法

行動電源壞了「別丟垃圾車」！台電教正確丟法

感謝支持在這裡大鬧天宮！ 蔡國強煙火秀致詞感言曝光再惹議

感謝支持在這裡大鬧天宮！ 蔡國強煙火秀致詞感言曝光再惹議

關鍵字：

貴州畢節溶洞垃圾環保污染環境

讀者迴響

熱門新聞

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

今變天！　午後雨區擴大

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

醫療車、義煮團進不去災區　花蓮縣回應

房仲老闆吸金數十億逃泰國　今返國被逮

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

快訊／9縣市有感！05：23規模5.4地震　最大震度2級

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面