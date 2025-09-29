陸再現溶洞垃圾坑！污水直排地下水道　糞便污染物臭味滿坑

記者魏有德／綜合報導

貴州畢節黔西市紅林鄉一處天然溶洞近日被民眾爆出淪為堆積垃圾的「垃圾坑」，洞內堆滿生活與建築廢棄物，還有疑似廁所棄置的污染物，糞便污水直排溶洞下的地下水道，惡臭難當。事件曝光後，當地政府27日深夜發布通報，證實問題屬實，已組織多部門展開清理。

▲貴州畢節一處溶洞被發現成為垃圾坑。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，網友「漁獵齊哥」27日拍片指出，該溶洞內垃圾堆積成山，「至少有十層樓高」，除了一般生活垃圾，還能見到藥品包裝瓶等有害廢棄物。他更直言，現場多條管道正將污水直接排入洞內，「全是糞便的東西，很臭。」

黔西市政府當晚通報稱，涉事溶洞位於紅林鄉金林村三組，經初查情況屬實。市裡已緊急制定四項措施：包括組織環保、水務、農業、綜合執法等部門赴現場調查；9月28日起全面清運並規範處置垃圾；摸排周邊污染源，消除隱患；同步對全市展開排查整治，杜絕類似問題再發生。

類似亂象已曾在湖南數度被揭發。湘西永順縣一處溶洞曾被網紅拍下垃圾山高達15公尺，蒼蠅蚊子滋生，甚至留有帳篷棉被痕跡，疑似有人居住；張家界也曾發現7公尺高垃圾堆。

應受保護的地形成「溶洞垃圾山」，事件層出不窮引起輿論熱議。有網友感嘆，「有污染先找網紅，還真比找部門有效！」也有人批評稱，「垃圾發電場說缺垃圾，這邊卻有人亂丟。」呼籲政府應強化監管與長效治理。