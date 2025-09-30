　
地方 地方焦點

為桃園新二代說「媽媽的故事」　何志偉秒變大哥哥

▲為桃園新二代說「媽媽的故事」何志偉秒變大哥哥

▲為桃園新二代說「媽媽的故事」，何志偉（右二)秒變大哥哥。（圖／桃園市亞洲婚姻協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市亞洲婚姻協會利用中秋連假，於桃園區藝文特區的成真咖啡廳，舉辦「媽媽的故事、孩子的世界」認識多元文化的活動、吸引近40位來自於越南、中國、日本、菲律賓、香港、馬來西亞及印尼等國的新住民媽媽及就讀於小學、幼稚園的新二代參加，活潑可愛的孩子們，讓會場充滿活力。

主辦單位除了邀請馬來西亞的鄭麗芬老師，分享馬來西亞的民間故事外，總統府副秘書長何志偉也出席活動，平易近人的何志偉看到可愛的小朋友，秒變大哥哥，和孩子們分享「擁抱」的兒童繪本故事、讓小朋友們了解到擁抱時所傳達出來的熱情與溫暖。

▲為桃園新二代說「媽媽的故事」何志偉秒變大哥哥

▲何志偉為桃園新二代說「媽媽的故事」。（圖／桃園市亞洲婚姻協會提供）

2026桃園市長選舉，民進黨拚收復桃園，總統府副秘書長何志偉因勤走桃園基層，被點名有意競逐桃園市長，然對於是否參選下屆桃園市長？何志偉「笑而不答」。

桃園市亞洲婚姻協會理事長郭明宗說：協會成員泰半是新住民，28日以說故事的互動方式舉辦「媽媽的故事、孩子的世界」認識多元文化的活動，期讓更多新住民姐妹的孩子們，認識媽媽的國家和現今居住的台灣文化。

09/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台南市政府教育局自2022年建置「布可小星球」閱讀素養平台以來，已累積618本專家推薦好書與1230筆教學資源，使用次數突破38萬人次，成為幼兒閱讀的重要資源。

桃園新二代說故事何志偉桃園市亞洲婚姻協會

