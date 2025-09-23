布可小星球閱讀啟蒙！鄭新輝陪幼兒說故事推廣親子共讀習慣

▲台南市教育局長鄭新輝到北區立人國小附設幼兒園，陪幼兒共讀繪本《我們來洗手》。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府教育局自2022年建置「布可小星球」閱讀素養平台以來，已累積618本專家推薦好書與1230筆教學資源，使用次數突破38萬人次，成為幼兒閱讀的重要資源。

教育局長鄭新輝23日前往北區立人國小附設幼兒園，與幼幼班小朋友共讀繪本《我們來洗手》，透過生動說故事，向孩子們宣導洗手的重要性，也傳遞共讀的樂趣。

市長黃偉哲表示，閱讀教育需要從小深耕，幼兒園教師透過繪本共讀引導孩子觀察、聆聽與提問，不僅能提升語文表達與詞彙量，更能拓展視野與閱讀理解力。市府推動布可小星球平台，讓教師、家長都能方便運用優良閱讀資源，達到有計畫的閱讀啟蒙目標，並銜接未來國小教育。

鄭新輝局長強調，若幼兒每天能共讀一本繪本，一年即可累積200本閱讀量，有助專注聆聽與表達能力的養成。立人國小校長王全興也指出，校園日常已融入繪本閱讀與親子共讀，這次邀請局長參與說故事時光，讓小朋友們開心又收穫滿滿。教育局進一步說明，布可小星球為每本書設計提問單，搭配教師引導與親子互動，能有效啟發孩子的創造力與閱讀興趣。