民生消費

台灣鮮乳創意料理登場　總統府副秘書長何志偉與郭書瑤共推在地好味道

台灣鮮乳創意料理登場　總統府副秘書長何志偉與郭書瑤共推在地好味道（圖／業者提供）

▲「2025台灣鮮乳鍋物暨調飲比賽」匯聚全台超過百名餐飲好手。（圖／資料照）

消費中心／台北報導

由台灣連鎖加盟促進協會主辦的「2025台灣鮮乳鍋物暨調飲比賽」於本週日盛大登場，匯聚全台超過百名餐飲好手，以台灣在地鮮乳為核心食材，激盪出創新與美味兼具的料理。總統府副秘書長何志偉受邀擔任評審，與知名藝人郭書瑤一同參與，為活動掀起亮點。

比賽現場佳餚與飲品琳瑯滿目，參賽者將台灣鮮乳融入火鍋、調飲等創意料理，不僅展現出新一代餐飲人才的巧思，也突顯在地乳品產業的多元價值。何志偉副秘書長在品評時表示：「台灣的鮮乳品質優良，搭配年輕廚師與調飲師的創意，能夠讓在地食材走向國際，這是非常令人期待的能量。」

郭書瑤則以親和力滿分的互動，吸引大批民眾圍觀，她說自己就是一個「專業的吃貨」，平時完全沒有忌口，看到現場滿滿的台灣品牌，發揮創意把鮮乳融入商品，實在讓人期待到不行。

何志偉副秘書長強調，餐飲服務業與觀光產業息息相關，推動台灣食材品牌化、國際化，有助於創造更多在地就業與經濟價值。他肯定協會多年來致力於推廣餐飲加盟與產業交流，並承諾將持續聆聽產業聲音，讓政策更貼近實際需求。

活動最終在熱烈掌聲中圓滿落幕，不僅展現出台灣餐飲人才的實力，也讓鮮乳料理成為「台灣味」的新亮點。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

被拱當下一對Lulu、陳漢典！郭書瑤談玖壹壹春風笑了

被拱當下一對Lulu、陳漢典！郭書瑤談玖壹壹春風笑了

女星郭書瑤今（21）日出席台北國際連鎖加盟大展秋季展，擔任鮮乳大使同時當起台灣鮮乳鍋物暨調飲競賽評審，日前「老闆」玖壹壹春風被提議效法Lulu、陳漢典，與她被「送作堆」，在南北貳路音樂節笑說這個想法「美賣（不錯）」，沒想到她竟直接打槍。

何志偉偕議員出席桃園中醫師義診　強調「健康台灣」三大方向

何志偉偕議員出席桃園中醫師義診　強調「健康台灣」三大方向

連俞涵怒拍嚇到李玉璽！《師大公園地下社會》演到笑場

連俞涵怒拍嚇到李玉璽！《師大公園地下社會》演到笑場

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽結婚了

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽結婚了

郭書瑤夜遊小琉球「驚見路人一舉動超NG」

郭書瑤夜遊小琉球「驚見路人一舉動超NG」

台灣鮮乳台灣連鎖加盟促進協會2025台灣鮮乳鍋物暨調飲比賽何志偉郭書瑤

