「重機具超人」為這事求記者幫發聲　哀怨問：花蓮找誰才有用？

記者劉邠如／綜合報導

到底是在解決問題，還是在替大家找麻煩？花蓮光復鄉遭「內陸海嘯」重創後，全國愛心物資與人力湧入災區，但因道路受災嚴重，交通打結導致物資運送困難。花蓮縣府29日開放緊急通行證申請，盼加速救援與配送。然而，通行證該去哪裡申請？實際上到了現場的「重機具超人」們，只感受到各單位互踢皮球，令人相當無奈。

來自桃園的許先生表示，因朋友家中經營工程行，本就有怪手，大家一行人自發性籌組隊伍，甚至打算自掏腰包租卡車把怪手載來光復救災。但商家一聽是救災用途，二話不說連租金都免收，全力相挺，協助他們進入災區。

只是滿腔熱血到了光復，實際要清運時卻困難重重。災後已近一週，人力與機具雖努力將廢土清出民宅，卻只能堆成一座座「泥山」，卻遲遲無人規劃如何把這些泥堆運出社區。

因而看到《ETtoday》記者，許先生主動表示希望心聲能被聽見。他感嘆，眼看每天挖出的泥山愈堆愈高，幾乎無處可放，詢問當地住戶也得不到解答。偏偏縣府還要求進出須有通行證，「通行證又不知道找誰辦，找里長沒用，找代表也沒用，到底要找誰？大家都卡在這裡，土和垃圾出不去，就只能綁手綁腳。」

他指出，有些「蛋黃區」泥山甚至已堆到兩三層樓高，但廢土依舊運不出去。新聞雖強調國軍將「夜間作業、日間休整」，花蓮縣前進指揮所也承諾深夜會出動大型機具清理，但白天一看泥山依舊如故，「他們說晚上會清，我們早上五點多進來，卻發現連動都沒動！那晚上又封起來是為什麼？」

許先生表示，其實只要妥善規劃，利用俗稱「小乖乖」的小怪手進入民宅清運，然後再利用大型怪手搭配卡車將泥山運出，規劃得宜，應該一星期左右可以迅速看到成效，但無奈任務分配欠缺妥善規劃，泥山問題無解，很難達有效率。

這種管制亂象並非首次出現。先前有義煮團被擋在門外，也有來自台中的「重機具超人」好不容易聯絡妥當才出發，抵達花蓮卻發現窗口失聯；甚至連花蓮慈濟醫院的醫療資源車，也一度因交管受阻。對此，衛福部次長林靜儀曾表示將提供通行證，方便醫療支援，但消息一出不久又傳出新規劃，改口各種車輛不必申請通行證。災後已一週，制度卻仍混亂不堪，讓志工與災民只能無奈搖頭。

▲來自桃園的許先生表示，怪手協助民眾挖出泥塊後，如今已經堆成小山，卻不見人統合清運，造成後續作業困難。（圖／記者劉邠如攝）