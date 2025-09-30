　
社會 社會焦點 保障人權

花蓮洪災罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼：在前面擺拍

記者陳以昇、許權毅、莊智勝／花蓮報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流而淪為重災區，截至目前為止至少已經釀成18人死亡。今(30日)死者家屬舉行頭七公祭，見到現場徐榛蔚到場，憤怒提出抗議。罹難者劉婦的兒子表示，當天早上7、8點還曾跟母親通電話，生活都很正常，感覺不出有任何危機，接下來在收到通知時，母親就已經失聯了。

▲▼花蓮光復洪災18死，聯合公祭現場，家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝）

▲花蓮光復洪災聯合公祭現場，罹難者家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝，下同）

劉婦兒子今上午在公祭現場見到徐榛蔚時，忍不住向縣府人員發出怒吼，「家屬都在後面阿，我沒感受到她(縣長)有來過啊，前面擺拍都可以是不是？我們家屬還在這裡啊！」一度情緒十分激動，其他親屬見狀連忙上前拍背安撫。

▲▼花蓮光復洪災18死，聯合公祭現場，家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼花蓮光復洪災18死，聯合公祭現場，家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝）

▲今是罹難者頭七，舉行聯合公祭。

劉婦兒子指出，自己每個月都會回家陪伴母親，平時跟母親也都會透過電話聯繫，災難發生當天早上約7、8點，還曾打電話與母親連繫，當天因颱風過境，母親休假在家裡沒有外出，通電話時生活如常，完全感覺不出有任何危機，怎料接下來再收到通知時，竟是母親已經失聯，找到人時已經罹難。

徐榛蔚今也帶領縣府人員抵達聯合公祭現場，向家屬擁抱慰問，並上香鞠躬致意，全程神情肅穆、凝重，一度紅了眼眶，忍不住啜泣。

▼徐榛蔚上香時忍不住啜泣。

▲▼花蓮光復洪災18死，聯合公祭現場，家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼花蓮光復洪災18死，聯合公祭現場，家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼花蓮光復洪災18死，聯合公祭現場，家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝）

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

聽到災民想吃素　餐車天使「立馬來」

聽到災民想吃素　餐車天使「立馬來」

為了讓花蓮光復的災民能吃上一口熱騰騰的飯菜，不少餐飲專業人士臨時拚成「義煮團」，有人自掏腰包買食材，有人承擔停業的損失，背著鍋具、抱著大桶米遠赴災區，只為讓災民在滿是泥濘與瓦礫的家園裡，也能吃到一口熱食，感受到溫暖。

借怪手救援「每天砸30萬」突被要通行證　她氣哭

借怪手救援「每天砸30萬」突被要通行證　她氣哭

收假第1天車站仍爆滿！　阿姨憶921差別：很感動

收假第1天車站仍爆滿！　阿姨憶921差別：很感動

鄭麗文親拜會　李鴻源：未來有需要很樂意協助

鄭麗文親拜會　李鴻源：未來有需要很樂意協助

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

