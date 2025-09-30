花蓮洪災罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼：在前面擺拍

記者陳以昇、許權毅、莊智勝／花蓮報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流而淪為重災區，截至目前為止至少已經釀成18人死亡。今(30日)死者家屬舉行頭七公祭，見到現場徐榛蔚到場，憤怒提出抗議。罹難者劉婦的兒子表示，當天早上7、8點還曾跟母親通電話，生活都很正常，感覺不出有任何危機，接下來在收到通知時，母親就已經失聯了。

▲花蓮光復洪災聯合公祭現場，罹難者家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝，下同）

劉婦兒子今上午在公祭現場見到徐榛蔚時，忍不住向縣府人員發出怒吼，「家屬都在後面阿，我沒感受到她(縣長)有來過啊，前面擺拍都可以是不是？我們家屬還在這裡啊！」一度情緒十分激動，其他親屬見狀連忙上前拍背安撫。

▲今是罹難者頭七，舉行聯合公祭。

劉婦兒子指出，自己每個月都會回家陪伴母親，平時跟母親也都會透過電話聯繫，災難發生當天早上約7、8點，還曾打電話與母親連繫，當天因颱風過境，母親休假在家裡沒有外出，通電話時生活如常，完全感覺不出有任何危機，怎料接下來再收到通知時，竟是母親已經失聯，找到人時已經罹難。

徐榛蔚今也帶領縣府人員抵達聯合公祭現場，向家屬擁抱慰問，並上香鞠躬致意，全程神情肅穆、凝重，一度紅了眼眶，忍不住啜泣。

▼徐榛蔚上香時忍不住啜泣。