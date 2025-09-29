台中、雲林、台南明起停水「最長10小時」　最新範圍一次看

▲台中、雲林、台南明起部分區域停水，其中最長10小時。（示意圖／達志影像）

記者柯沛辰／綜合報導

根據台灣自來水公司公告，台中市、雲林縣、台南市30日至10月1日部分地區因辦理工程、管線汰換等原因，將實施停水，不同地區影響時段不同，其中以雲林斗六市興華街停水時間最長，停水長達10小時，詳情整理如下：

◼︎ 台中市9/30、10/1停水範圍

一、龍井區臺灣大道五段、遊園北路、遠東街、都會南街。

停水時間：9月30日上午8時30分至下午17時（共8小時30分）

降壓區域：龍井區遊園北路、遠東街。

停水原因：自來水沙鹿所辦理台中市龍井區東海里都會南街159號新裝用戶工程停水。

二、神岡區堤南路、民權路、溪洲路、神洲路、豐洲路。

停水時間：10月01日上午9時00分至下午17時（共8小時）

停水原因：辦理「神岡區豐洲路汰換管線工程」，管線改接施工。

三、文山北巷以東、南邊溪以南、忠勇路以西、五權西路三段以北等一帶。

停水時間：10月01日上午9時00分至下午16時（共7小時）

停水原因：配合第四區管理處台中服務所辦理 台中市南屯區寶山里忠勇路127-19號邊用戶用水新裝工程停水。

四、太平區：宜昌里（部分）、中山里（部分）。台中市太平區中山路三段1巷以北，祥順路一段以西，中山路三段1巷以東，中山路三段以南等鄰近巷弄一帶。

停水時間：10月01日上午9時00分至下午16時（共7小時）

停水原因：台中市太平區新吉里八德公園旁自來水新裝工程停水。

◼︎ 雲林縣9/30、10/1停水範圍

一、斗六市興華街。

停水時間：9月30日上午8時00分至下午18時00分（共10小時）

停水原因：斗六市西市場汰換管線工程，配合斗六市公所刨除加封路段（管線末端用戶可能因水流延至下午19時恢復供水，遇雨天則順延）。

二、四湖鄉湖寮村、鹿場村、下鹿場路、咯內路。

停水時間：9月30日上午9時00分至下午14時00分（共5小時）

停水原因：辦理四湖鄉114年消防栓增設工程-1只。

三、四湖鄉廣溝村、廣溝厝、萡子村、萡東村、萡子寮，口湖鄉下崙村、中和路。

停水時間：9月30日上午9時00分至下午14時00分（共5小時）

停水原因：辦理四湖鄉114年消防栓增設工程-1只。

四、四湖鄉施湖村、安溪路、東庄路；東勢鄉程海村、程南路、程海路；臺西鄉牛厝村、泉州村、成功、丘厝、泉州、舊泉州。

停水時間：9月30日上午9時00分至下午14時00分（共5小時）

停水原因：辦理四湖鄉114年消防栓增設工程-1只。

五、口湖鄉明仁路、東安路。

停水時間：9月30日下午13時00分至下午17時00分（共4小時）

停水原因：辦理口湖鄉114年消防栓增設工程-1只。

六、麥寮鄉中興村、中興路、仁德西路二段、工業路、海珍北路、海珍南路、豐產南路、鎮安路、開元街、麥津村、泰順路。

停水時間：10月01日上午9時00分至下午14時00分（共5小時）

停水原因：辦理麥寮鄉114年消防栓增設工程-2只。

七、臺西鄉五港村、永豐村、五港路、崙豐路、瓦厝路。

停水時間：10月01日上午9時00分至下午14時00分（共5小時）

停水原因：辦理台西鄉114年消防栓增設工程-1只。

八、麥寮鄉麥豐村、表復路、復興路。

停水時間：10月01日下午13時00分至下午17時00分（共4小時）

停水原因：辦理麥寮鄉114年消防栓增設工程-1只。

◼︎ 台南市9/30、10/1停水範圍

一、關廟區關新路二段451號至689號（單號側，含巷弄）。

停水時間：9月30日上午8時00分至中午12時00分（共4小時）

停水原因：配合經發局「114年歸仁所特定工廠周邊設置消防栓工程」。

二、北門區西部濱海公路、西部濱海快速公路。

停水時間：9月30日上午8時00分至下午17時00分（共9小時）

停水原因：北門區雙春南2線汰換管線工程施工。

三、玉井區中山路、中正路、中華路、前園街、大成路、太子街、富強街、後旦街、憲政街、東西向快速公路北門玉井線、樹糖街、民權路、民生路、焦吧哖西路、玉安街、福德街。

停水時間：9月30日晚上22時00分至10月01日上午5時00分（共7小時）

停水原因：114年新市及玉井所分區計量管網委外建置及封閉漏水調查作業。

四、白河區崎內里、汴頭里、竹門里（共3村里）。

停水時間：10月01日下午13時30分至下午16時00分（共2小時30分）

停水原因：配合區處實施白河區竹門小區分段封閉測試檢漏作業。