　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台中、雲林、台南明起停水「最長10小時」　最新範圍一次看

▲▼自來水,水龍頭。（示意圖／達志影像）

▲台中、雲林、台南明起部分區域停水，其中最長10小時。（示意圖／達志影像）

記者柯沛辰／綜合報導

根據台灣自來水公司公告，台中市、雲林縣、台南市30日至10月1日部分地區因辦理工程、管線汰換等原因，將實施停水，不同地區影響時段不同，其中以雲林斗六市興華街停水時間最長，停水長達10小時，詳情整理如下：

◼︎ 台中市9/30、10/1停水範圍

一、龍井區臺灣大道五段、遊園北路、遠東街、都會南街。

停水時間：9月30日上午8時30分至下午17時（共8小時30分）

降壓區域：龍井區遊園北路、遠東街。

停水原因：自來水沙鹿所辦理台中市龍井區東海里都會南街159號新裝用戶工程停水。

▲▼臺中市/龍井區/臺灣大道五段、遊園北路、遠東街、都會南街。（圖／台灣自來水公司）

二、神岡區堤南路、民權路、溪洲路、神洲路、豐洲路。

停水時間：10月01日上午9時00分至下午17時（共8小時）

停水原因：辦理「神岡區豐洲路汰換管線工程」，管線改接施工。

▲▼臺中市/神岡區/堤南路、民權路、溪洲路、神洲路、豐洲路。（圖／台灣自來水公司）

三、文山北巷以東、南邊溪以南、忠勇路以西、五權西路三段以北等一帶。

停水時間：10月01日上午9時00分至下午16時（共7小時）

停水原因：配合第四區管理處台中服務所辦理 台中市南屯區寶山里忠勇路127-19號邊用戶用水新裝工程停水。

▲▼台中市文山北巷以東、南邊溪以南、忠勇路以西、五權西路三段以北等一帶。（圖／台灣自來水公司）

四、太平區：宜昌里（部分）、中山里（部分）。台中市太平區中山路三段1巷以北，祥順路一段以西，中山路三段1巷以東，中山路三段以南等鄰近巷弄一帶。

停水時間：10月01日上午9時00分至下午16時（共7小時）

停水原因：台中市太平區新吉里八德公園旁自來水新裝工程停水。

▲▼(太平區：宜昌里（部分）、中山里（部分）。)台中市太平區中山路三段1巷以北，祥順路一段以西，中山路三段1巷以東，中山路三段以南等鄰近巷弄一帶。（圖／台灣自來水公司）

◼︎ 雲林縣9/30、10/1停水範圍

一、斗六市興華街。

停水時間：9月30日上午8時00分至下午18時00分（共10小時）

停水原因：斗六市西市場汰換管線工程，配合斗六市公所刨除加封路段（管線末端用戶可能因水流延至下午19時恢復供水，遇雨天則順延）。

▲▼雲林斗六興華。。（圖／台灣自來水公司）

二、四湖鄉湖寮村、鹿場村、下鹿場路、咯內路。

停水時間：9月30日上午9時00分至下午14時00分（共5小時）

停水原因：辦理四湖鄉114年消防栓增設工程-1只。

▲▼雲林縣/四湖鄉/湖寮村、鹿場村、下鹿場路、咯內路。。（圖／台灣自來水公司）

三、四湖鄉廣溝村、廣溝厝、萡子村、萡東村、萡子寮，口湖鄉下崙村、中和路。

停水時間：9月30日上午9時00分至下午14時00分（共5小時）

停水原因：辦理四湖鄉114年消防栓增設工程-1只。

▲雲林縣/四湖鄉/廣溝村、廣溝厝、萡子村、萡東村、萡子寮，口湖鄉/下崙村、中和路。（圖／台灣自來水公司）

四、四湖鄉施湖村、安溪路、東庄路；東勢鄉程海村、程南路、程海路；臺西鄉牛厝村、泉州村、成功、丘厝、泉州、舊泉州。

停水時間：9月30日上午9時00分至下午14時00分（共5小時）

停水原因：辦理四湖鄉114年消防栓增設工程-1只。

▲▼雲林縣/四湖鄉/施湖村、安溪路、東庄路。東勢鄉/程海村、程南路、程海路。臺西鄉/牛厝村、泉州村、成功、丘厝、泉州、舊泉州。（圖／台灣自來水公司）

五、口湖鄉明仁路、東安路。

停水時間：9月30日下午13時00分至下午17時00分（共4小時）

停水原因：辦理口湖鄉114年消防栓增設工程-1只。

▲▼雲林縣/口湖鄉/明仁路、東安路。。（圖／台灣自來水公司）

六、麥寮鄉中興村、中興路、仁德西路二段、工業路、海珍北路、海珍南路、豐產南路、鎮安路、開元街、麥津村、泰順路。

停水時間：10月01日上午9時00分至下午14時00分（共5小時）

停水原因：辦理麥寮鄉114年消防栓增設工程-2只。

▲雲林縣/麥寮鄉/中興村、中興路、仁德西路二段。（圖／台灣自來水公司）

七、臺西鄉五港村、永豐村、五港路、崙豐路、瓦厝路。

停水時間：10月01日上午9時00分至下午14時00分（共5小時）

停水原因：辦理台西鄉114年消防栓增設工程-1只。

▲雲林縣/臺西鄉/五港村、永豐村、五港路、崙豐路、瓦厝路。（圖／台灣自來水公司）

八、麥寮鄉麥豐村、表復路、復興路。

停水時間：10月01日下午13時00分至下午17時00分（共4小時）

停水原因：辦理麥寮鄉114年消防栓增設工程-1只。

▲雲林縣/麥寮鄉/麥豐村、表復路、復興路。。（圖／台灣自來水公司）

◼︎ 台南市9/30、10/1停水範圍

一、關廟區關新路二段451號至689號（單號側，含巷弄）。

停水時間：9月30日上午8時00分至中午12時00分（共4小時）

停水原因：配合經發局「114年歸仁所特定工廠周邊設置消防栓工程」。

▲▼臺南關廟。（圖／台水）

二、北門區西部濱海公路、西部濱海快速公路。

停水時間：9月30日上午8時00分至下午17時00分（共9小時）

停水原因：北門區雙春南2線汰換管線工程施工。

▲▼臺南市/北門區/西部濱海公路、西部濱海快速公路。。（圖／台水）

三、玉井區中山路、中正路、中華路、前園街、大成路、太子街、富強街、後旦街、憲政街、東西向快速公路北門玉井線、樹糖街、民權路、民生路、焦吧哖西路、玉安街、福德街。

停水時間：9月30日晚上22時00分至10月01日上午5時00分（共7小時）

停水原因：114年新市及玉井所分區計量管網委外建置及封閉漏水調查作業。

▲▼台南玉井區中山路、中正路、中華路、前園街、大。（圖／台灣自來水公司）

四、白河區崎內里、汴頭里、竹門里（共3村里）。

停水時間：10月01日下午13時30分至下午16時00分（共2小時30分）

停水原因：配合區處實施白河區竹門小區分段封閉測試檢漏作業。

▲▼臺南市/白河區/崎內里。（圖／台水）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫德榮險發不自殺聲明！原因曝光
男臉書免費捐精　英女生下特殊兒才知「多人受害」
美拋「台美晶片五五分」震撼彈！謝金河揭川普策略：台灣時間到了
災區最暖風景！漢堡超人日煎上千份　志工「強制斗內」丟錢就跑
台中、雲林、台南明起停水「最長10小時」　最新範圍一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮光復災後第七天　中央公布「所需物資清單」持續調度

台中、雲林、台南明起停水「最長10小時」　最新範圍一次看

爺奶咖啡車飄香台北　台東樂齡服務博覽會吸睛

台東藍海生活節浪漫開演　湖畔音樂與水舞照亮夜空

台東幼教雙星榮獲全國創新大獎　新生與豐田附幼展現創意能量

台南大內甜根子草童樂會浪漫登場　消防防災宣導吸引200人參與

台東消防局籲民眾用電安全　落實「五不一沒有」防範居家火災

國1永康段連環追撞　2人受傷送醫無大礙

台南大內「九月雪」甜根子草花海登場　就業專車進駐助偏鄉就業

曾文溪畔雪白花海　大內中秋活動吸引2千人朝聖

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

花蓮光復災後第七天　中央公布「所需物資清單」持續調度

台中、雲林、台南明起停水「最長10小時」　最新範圍一次看

爺奶咖啡車飄香台北　台東樂齡服務博覽會吸睛

台東藍海生活節浪漫開演　湖畔音樂與水舞照亮夜空

台東幼教雙星榮獲全國創新大獎　新生與豐田附幼展現創意能量

台南大內甜根子草童樂會浪漫登場　消防防災宣導吸引200人參與

台東消防局籲民眾用電安全　落實「五不一沒有」防範居家火災

國1永康段連環追撞　2人受傷送醫無大礙

台南大內「九月雪」甜根子草花海登場　就業專車進駐助偏鄉就業

曾文溪畔雪白花海　大內中秋活動吸引2千人朝聖

花蓮光復災後第七天　中央公布「所需物資清單」持續調度

終戰開局失6分奪勝創紀錄　陳仕朋中斷連6年百局：努力與傷勢共處

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」　霸氣回嗆：我不用工作？

洪一中讚櫻井周斗臨危穩定　危機處理佳助雄鷹力退桃猿

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌開直播親曝行蹤「我very busy」

孫德榮險發不自殺聲明！　放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝光」

守備失誤到逆轉英雄！葉子霆等了4年登MVP舞台　加碼粉絲福利

光復需要「飼料罐罐超人」　深入災區才知災民貓狗斷糧好幾天

直擊／文彬聲音飄出⋯　產賀「完成兩人舞台」感性：不會忘記今晚

終結連19打數無安打！王柏融9上棒打朱承洋掃回2分　洪總感到開心

【彼此的英雄】光復志工買不到火車票　暖心站長開放無票進站！！

地方熱門新聞

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

醫療車、義煮團進不去災區　花蓮縣回應

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

山友登台中八仙山　倒臥步道無生命徵象

花蓮縣：光復鄉明日繼續停班停課

花蓮8校護理師挺進災區當義工

侯友宜市長現身義民祭 青春踩街熱力全開

不捨姑姑膝蓋痛！博士醫返鄉組在地青年隊服務鄉親　結合AI拚數位中醫

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

高中生全體留下救災：來幫忙是對的

台南北區玉尊堂建廟60週年400人進香團遶境展信仰力量

台南補教優良教師頒獎育苗專案助學1245名弱勢學子

台南新增便民服務慢車與行人攤販違規罰鍰可至超商繳納

更多熱門

相關新聞

台南3行政區10/2起停水、壓降供水12小時近4.9萬戶受影響

台南3行政區10/2起停水、壓降供水12小時近4.9萬戶受影響

台水公司辦理「麻豆忠孝路及林鳳營火車站往下營汰換管線工程」，為提升供水穩定，將於10月2日上午10時至下午22時止，進行12小時停水及壓降供水作業，影響範圍遍及台南市麻豆區、西港區及佳里區，共計48780戶，其中停水戶數19382戶、水壓降低戶數29398戶。

即／自來水公司：南投市60個路段23：30停水

即／自來水公司：南投市60個路段23：30停水

注意！明起2縣市大停水

注意！明起2縣市大停水

即／高雄9/10停水39hrs　影響15.8萬戶

即／高雄9/10停水39hrs　影響15.8萬戶

台水東港所進行工程　新園多村落停水

台水東港所進行工程　新園多村落停水

關鍵字：

停水

讀者迴響

熱門新聞

白飯車被攔阻　志工怒「官員在搞事」！員警曝真相

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

孫德榮收于朦朧魂魄

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」心碎發聲

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

今變天！　午後雨區擴大

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

孫生花蓮救災畫面曝光

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面