風箏飛舞迎秋風　成功警把握人潮宣導交安與防詐

▲成功分局風箏節設攤，推廣交安、防詐觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣成功鎮公所在28日於成功海濱公園舉辦「遨遊成功．誰與箏風」風箏節，五彩繽紛的風箏隨風翱翔，吸引大批遊客前來參與。活動現場不僅展現繽紛視覺饗宴，也成為各單位推廣公共議題的重要場合。

成功分局特別利用活動人潮設立攤位，宣導交通安全及防詐騙觀念。攤位設計結合趣味問答、小禮品發送及互動遊戲，吸引許多親子與年輕族群駐足參與。警方並透過實際案例說明，提醒民眾注意近期常見的詐騙手法，包括假投資、假親友急需用錢等，呼籲若遇到可疑狀況應立即撥打165反詐騙專線。

在交通安全部分，宣導重點呼應「交通安全月」政策，強調行人路權與酒駕零容忍。現場也針對暑假及連假期間常見的家庭出遊與單車活動，提供安全過馬路、機車騎乘及用路細節的實用建議，讓遊客在享受節慶氛圍的同時，也能獲得有助日常生活的安全知識。

成功分局長潘俊宏表示，藉由風箏節將交通安全與防詐資訊以輕鬆方式傳遞，期望讓民眾在參與活動之餘，能將觀念內化並應用於生活。潘俊宏強調，警方將持續推動相關宣導與防制工作，並呼籲社會大眾一同參與，共同營造更安全的社區環境。