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陸中央軍委「政戰第一人」上將苗華遭停職檢查　涉嚴重違紀違法

▲大陸中央軍委委員苗華涉嚴重違紀違法，遭停職檢查。（圖／翻攝中國軍網）

▲大陸中央軍委委員苗華涉嚴重違紀違法，遭停職檢查。（圖／翻攝中國軍網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國防部發言人吳謙昨（28）日在例行記者會上釋出震撼消息，擔任中央軍委委員，掌握政治工作大權的上將苗華涉嚴重違紀違法，遭到停職檢查的處分。在大陸官方資訊揭露時，有一條「潛規則」，「字數越少，信息量越大」，苗華被停職檢查的資訊短短數字，未透露更多細節，仍待大陸官方調查結束後，才有可能一窺端倪。

公開資訊顯示，苗華的軍旅生涯在前南京軍區展開，後調至蘭州軍區，中共十八大結束後，苗華完成「陸轉海」的身份，被提拔至海軍政委，並在2015年晉升上將，直至2017年，出任軍委政治工作部主任，一個月後，升任中央軍委委員，一路走來，都是在政治工作體系內，基礎相當厚實。

▲大陸中央軍委委員苗華涉嚴重違紀違法，遭停職檢查。（圖／翻攝中國軍網）

▲大陸（中共）中央軍委會成員。（圖／翻攝中國軍網）

據了解，大陸中央軍委（中共中央軍委）是國防部的實權體系，由軍委主席習近平領導，目前有兩名副主席，分別為張又俠及何衛東，另有三名軍委委員，劉振立、張升民以及遭停職檢查的苗華，至於現任國防部長董軍，甚至連中央軍委委員的身份都沒有，層級不若以往。

大陸中央軍委主責解放軍的一切事務，在主席及副主席以下的三位軍委委員工作職掌各有不同，遭停職的苗華負責政治工作，也就是我們所熟知的政戰工作，張升民則是手握軍事紀律監察最高權力，是軍隊內部自我審查的最高主責人。

至於軍委委員排序第一的劉振立則是聯合參謀部的參謀長，有如「參謀總長」的身份和權力，是軍隊作戰，戰術戰略擬定的重要人物。

值得注意的是，大陸中央軍委主席習近平在7月9日時，曾主持上將晉升儀式，其中，中央軍委政治工作部常務副主任何宏軍也在其中，未來是否會接班苗華，也讓外界十分關注。

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