　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2次大烏龍撤退！他喊「災區最需要調度」：萬一踩踏，不堪設想

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲災民在志工、國軍的全力投入下，一同清理重建家園。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

鏟子超人湧入光復鄉救災，成了台灣最美風景，但資深媒體人黃暐瀚直言，總統下令中秋節前要清淤完成，「我覺得難度甚高」，主因泥土變乾後超硬，眼下除了各種資源，他認為「最需要的就是統一調度」，昨（28日）光是一天就出現兩次「烏龍大撤退」，萬一造成踩踏，不堪設想。

「光復現在，需要什麼？」黃暐瀚在臉書表示，災區淤泥數量超乎想像，對於總統賴清德下令中秋節前清淤完成，他認真坦言「覺得難度甚高！」尤其實際走過一遍光復鄉，他親身參與清淤之後，列出9個最需要的援助與物資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先是各種機具清淤，因為黏土變乾之後會變硬，一般鏟子根本鏟不動，需要小山貓、挖土機、各種機具；再來是高壓水槍，民宅清淤完成之後，需要高壓水槍，清理之後才能安心居住。

目前道路兩側堆滿廢棄傢俱與淤泥，不僅影響救援車輛通行，也讓物資送抵時發生塞車情況，急需政府協調道路暢通。除了住宅補助一戶10萬元，許多泡水車輛損毀，後續保險理賠問題也盼官方伸出援手。

此外，湧入的志工人數龐大，意味著現場會製造更多垃圾，垃圾處理效率必須跟上；而環境清潔也不可忽視，若志工赤腳下去清淤，就怕被細菌感染造成傷口惡化，環境必須定期消毒，並提醒大家務必穿雨鞋作業。

災區還有飲食與災民安置需求，雖然部分志工自備食物與水源，但仍需要定點定時補給，才能維持人力持續投入；至於災民家園尚未恢復前，只能依親或暫住安置所，期盼政府盡力提升安置條件，讓大家暫時有個安心棲身處。

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃暐瀚直言：光復鄉最缺的是「統一調度」。（圖／記者湯興漢攝）

最後一項更是重點中的重點，黃暐瀚喊話，「我覺得最需要的，就是統一調度！」他直言，昨天光是一天之內，就發生兩次「烏龍大撤退」，先是中午「誤傳」引流造成大水來襲，全場喊「水來了，快跑」！造成緊張混亂；未料傍晚又一次「誤響」海嘯警報，也是千百人同時後撤，跑起來，萬一造成踩踏，不堪設想。

黃暐瀚語重心長表示，中央與地方，都在糖廠設有「協調所」與「指揮所」，相隔不過300公尺，真的沒有必要分別開會，分別說明，既浪費時間，也沒有效率，因為對災民來說，中央政府、地方政府，都是政府，「既然都是政府，就請一起開會，一起討論，一起有效快速地解決民眾的問題。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設
推車哥好眼熟！竟是《華燈》日籍男星　救災全被拍
帶女兒衝災區　律師一到捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教
台八男星外甥女遭吊車司機「二度輾斃」　告別式心碎發聲
逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白飯車被攔阻　志工吃不到便當怒「官員在搞事」！員警曝無奈真相

1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設想

帶女兒衝災區　美女律師一到就捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教

馬太鞍休閒農業區正常開放　業者悲嘆：10月觀光客訂單全遭取消

逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

午後西半部留意雷陣雨　中秋連假恐有熱帶擾動發展

房屋被拆掉　花蓮阿公淚「什麼都沒了！」阿嬤暖心1句惹哭139萬人

花蓮師轟「沒看到國民黨的人」　網嘆「要掛牌子嗎」：救災別搞對立

離開災區！鏟子超人「1物能丟就丟」超重要　出現頭痛、腹瀉快就醫

光復國中淤泥厚達1公尺！水電師傅「趴地鑽縫」搶修畫面曝

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

白飯車被攔阻　志工吃不到便當怒「官員在搞事」！員警曝無奈真相

1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設想

帶女兒衝災區　美女律師一到就捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教

馬太鞍休閒農業區正常開放　業者悲嘆：10月觀光客訂單全遭取消

逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

午後西半部留意雷陣雨　中秋連假恐有熱帶擾動發展

房屋被拆掉　花蓮阿公淚「什麼都沒了！」阿嬤暖心1句惹哭139萬人

花蓮師轟「沒看到國民黨的人」　網嘆「要掛牌子嗎」：救災別搞對立

離開災區！鏟子超人「1物能丟就丟」超重要　出現頭痛、腹瀉快就醫

光復國中淤泥厚達1公尺！水電師傅「趴地鑽縫」搶修畫面曝

白飯車被攔阻　志工吃不到便當怒「官員在搞事」！員警曝無奈真相

搬移受困車輛、官兵餐風露宿　陸軍十軍團已投入230人次救災光復

史上最大離職潮！川普大砍人力　美10萬公務員明將集體辭職

Ryu拍片自責說謊失信！　女畫家「曝傷照」控訴遭毆打：耳鳴3個月

潰壩衝擊慘烈！光復農業及休閒產業損失近4億　復甦希望再歸零

同島一命！玉里鎮公所發動自由捐　協助光復鄉災民

極地超馬一哥陳彥博捷報　希臘超馬賽首日領先

詐欺犯判囚2年5月拒入監！警開9槍仍落跑...5hrs後被捕再涉3罪

15年前曾有婚約！SJ神童驚人脫口：我離婚了　韓網掀熱議

1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設想

【光復再傳潰堤】民眾驚喊快跑啊！縣府緊急說明

生活熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

今變天！　午後雨區擴大

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

快訊／9縣市有感！05：23規模5.4地震　最大震度2級

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

明顯降溫！　估首波東北季風時間曝

雙擾動醞釀！　模擬路徑曝

護理師貼10字告示災區趴趴走　背影惹鼻酸

花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

徐榛蔚擋路！怪手大哥嗆「不要作秀啦」影片曝光

慈濟衝花蓮救災「全日駐診、煮熱食」！網讚：世界第一

大同村急徵身強體壯志工！救災須知曝光

輪到你了！　4生肖迎接逆轉勝

更多熱門

相關新聞

推車哥好眼熟！「竟是《華燈》日籍男星」

推車哥好眼熟！「竟是《華燈》日籍男星」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，陸續已有大批民眾前去協助重建家園，沒想到其中還看到了一個熟悉的身影，那就是在《華燈初上》演活中村先生一角的加賀美智久（Tomo桑）！

帶女兒衝災區　美女律師捐2鏟子「改做1事」！網讚爆

帶女兒衝災區　美女律師捐2鏟子「改做1事」！網讚爆

獨／最痛撤退令　特搜還原佛祖街的沉重烙印

獨／最痛撤退令　特搜還原佛祖街的沉重烙印

馬太鞍休閒農業區正常開放　10月觀光客訂單全遭取消

馬太鞍休閒農業區正常開放　10月觀光客訂單全遭取消

花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

關鍵字：

花蓮光復鄉鏟子超人清淤黃暐瀚統一調度烏龍大撤退

讀者迴響

熱門新聞

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

今變天！　午後雨區擴大

孫生花蓮救災畫面曝光

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

醫療車、義煮團進不去災區　花蓮縣回應

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面