1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設想

▲災民在志工、國軍的全力投入下，一同清理重建家園。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

鏟子超人湧入光復鄉救災，成了台灣最美風景，但資深媒體人黃暐瀚直言，總統下令中秋節前要清淤完成，「我覺得難度甚高」，主因泥土變乾後超硬，眼下除了各種資源，他認為「最需要的就是統一調度」，昨（28日）光是一天就出現兩次「烏龍大撤退」，萬一造成踩踏，不堪設想。

「光復現在，需要什麼？」黃暐瀚在臉書表示，災區淤泥數量超乎想像，對於總統賴清德下令中秋節前清淤完成，他認真坦言「覺得難度甚高！」尤其實際走過一遍光復鄉，他親身參與清淤之後，列出9個最需要的援助與物資。

首先是各種機具清淤，因為黏土變乾之後會變硬，一般鏟子根本鏟不動，需要小山貓、挖土機、各種機具；再來是高壓水槍，民宅清淤完成之後，需要高壓水槍，清理之後才能安心居住。

目前道路兩側堆滿廢棄傢俱與淤泥，不僅影響救援車輛通行，也讓物資送抵時發生塞車情況，急需政府協調道路暢通。除了住宅補助一戶10萬元，許多泡水車輛損毀，後續保險理賠問題也盼官方伸出援手。

此外，湧入的志工人數龐大，意味著現場會製造更多垃圾，垃圾處理效率必須跟上；而環境清潔也不可忽視，若志工赤腳下去清淤，就怕被細菌感染造成傷口惡化，環境必須定期消毒，並提醒大家務必穿雨鞋作業。

災區還有飲食與災民安置需求，雖然部分志工自備食物與水源，但仍需要定點定時補給，才能維持人力持續投入；至於災民家園尚未恢復前，只能依親或暫住安置所，期盼政府盡力提升安置條件，讓大家暫時有個安心棲身處。

▲黃暐瀚直言：光復鄉最缺的是「統一調度」。（圖／記者湯興漢攝）



最後一項更是重點中的重點，黃暐瀚喊話，「我覺得最需要的，就是統一調度！」他直言，昨天光是一天之內，就發生兩次「烏龍大撤退」，先是中午「誤傳」引流造成大水來襲，全場喊「水來了，快跑」！造成緊張混亂；未料傍晚又一次「誤響」海嘯警報，也是千百人同時後撤，跑起來，萬一造成踩踏，不堪設想。

黃暐瀚語重心長表示，中央與地方，都在糖廠設有「協調所」與「指揮所」，相隔不過300公尺，真的沒有必要分別開會，分別說明，既浪費時間，也沒有效率，因為對災民來說，中央政府、地方政府，都是政府，「既然都是政府，就請一起開會，一起討論，一起有效快速地解決民眾的問題。」