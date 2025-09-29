　
政治

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

▲民進黨前進災區協助。（圖／翻攝臉書）

▲民進黨前進災區協助。（圖／翻攝臉書）

記者張靖榕／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情重創光復鄉，吸引全台上萬民眾自發前往協助清淤、重建，被譽為「鏟子超人」，民進黨也迅速成立前進指揮所，於周末組織百人志工團赴災區支援。來自台北、長年任教於光復鄉當地的教師劉哲瑋28日發文痛批，災後至今完全沒看見過國民黨的人，「國民黨在光復有鄉黨部，然後我這幾天完全沒有看到國民黨的人。國民黨在花蓮縣各鄉鎮市也有基層組織，然而國民黨的人呢？」

劉哲瑋在臉書指出，他住在花蓮已經2年，如今是災民、也是在地志工，但他說這幾天在災區完全看不到國民黨的身影，「罷免可以查到民眾家裡，有公務員去按門鈴調查，現在完全不管災民死活！？這就是國民黨跟王（傅崐萁）、后（徐榛蔚）所謂關心鄉親嗎？」

▲▼民進黨前進災區協助。（圖／翻攝民進黨臉書）

不僅如此，劉哲瑋還揭露一項引發爭議的實際狀況。他表示，28日上午縣府相關單位在發放熱食時要求出示「災民識別證」，但因分辨機制混亂，造成便當發不出去，最後只能任其報廢。他批評，許多真正投入救災的志工在烈日下工作整天卻無法領取熱食，卻有「不清楚身份的人」一次領到多份便當，突顯分配機制失當與管理失序。

與此同時，他也分享現場一張身穿民進黨背心的志工合照，稱讚這群人即便在地方不受歡迎，卻仍願意踏入災區服務災民，「這個黨真的很可愛，災難來臨不應該分彼此，這才是真正的大愛精神。」

09/29 全台詐欺最新數據

376 2 3211 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國民黨花蓮光復鄉民進黨

