帶女兒衝災區　美女律師一到就捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教

▲李怡貞帶著女兒一起去災區協助。（圖／翻攝自律師李怡貞FB）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建。律師李怡貞買了兩支鏟子，帶著女兒一起前往救災，協助物資整理與分送，大家都喜歡拿碗裝泡麵，因為方便實用，另外罐頭、運動飲料也很受歡迎，也呼籲外界不要再捐了，目前物資很充足，「第一批的物資還沒有被消化完。」

律師李怡貞在臉書發文，昨（28）日帶著女兒搭火車前往災區，抵達後便將從台北買來的兩支鏟子捐出，「大型機具都慢慢進駐了，挖泥土的部分可能需要大機具先處理，才靠人力」，因此將心力放在物資分配。

母女倆直到晚間8點才結束返程，李怡貞表示，捐贈的物資都有被妥善分類分配，「大家都不認識，但是大家都合作無間，讓下貨跟發送的流程更順暢」，其中以罐頭、運動飲料與碗裝泡麵最受歡迎，因為袋裝沒辦法煮，碗裝最方便。她也提醒，目前物資相當充裕，第一批都還沒消化完，呼籲各界先不要再捐。

結束志工工作後返程，竟被當地居民熱情攔下載送回火車站，沿途還有人關心「有沒有吃飯」。李怡貞表示，女兒雖然一開始被滿地泥巴嚇到，但很快就投入物資分發的工作，過程中興奮不已，看到大家都在幫忙，女兒也覺得自己來幫忙是理所當然的。

李怡貞呼籲，幫助花蓮不用一定要到現場，各種形式都能盡一份心力，但應量力而為，「因為真的很累，可以照顧自己再來」，她也提到，災區志工很多，可以分批之後再來接力，「一起幫光復居民恢復正常秩序，同島一命，大家加油！」