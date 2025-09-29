人生陪伴自己最久的是誰？　答案感動逾萬網友「要好好珍惜」

▲一名日本作家在X上發文，感動許多網友。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

日本作家「わび」在社群媒體X上發文，寫下「人生中最長久的陪伴者是自己啊，所以，要好好保養，維持正常的狀態。盡量吃有營養的食物，累了就好好休息，遠離那些隨便對待你，如此一來，等到幸福來臨的時候，才能全心全意去享受。」

該篇貼文引起廣大日本網友迴響，超過1萬分享，近萬按讚，最多人共感的網友留言是「當你更了解自己時，生活中的不適感會瞬間消解。不借酒澆愁、好好睡覺，再加上懂得如何休息，就更是如此。」「わび」也回應說道：「不依賴酒精真的很重要呢……我也會多加注意！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有日本網友表示：「因為無法把那些隨便對待我的人從腦海中趕出去，才會讓我在這個夏天去台灣的旅行途中，還常常因此感到沮喪，真的很可惜 ( •᷄ •᷅ )。」「わび」也在貼心補充道：「討厭的人往往會住進腦子裡啊…我也會努力盡早日把他們趕出去的！」

其他網友則紛紛表示：「沒有什麼比理解自己更重要了」、「想要好好珍惜自己」、「大家一起來重視自己吧」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

失業、離婚雙重打擊！單親爸為孩子當「熊貓」 女兒作文暖哭網友

連續27年工作不缺席！公司只送單親爸1張電影票 暖心網友霸氣捐460萬給他當退休金

凱特公開罹癌消息「胞弟秀嫩照打氣」 暖心喊話：家人陪妳爬過這座山