全聯董事長捐1千萬助花蓮災情　4大超商捐款方式一次看

▲全聯先前捐贈物資協助花蓮災區，董事長林敏雄也將捐1000萬。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流嚴重災情，光復鄉首當其衝，全聯福利中心（26日）表示，除了日前第一時間調度物資協助災民，董事長林敏雄更捐贈新台幣1000萬元至衛福部成立的「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」賑災捐款專戶。此外，4大超商也建立捐款管道，讓民眾能盡一份心力幫助重建。

全聯表示，秉持本土企業的社會責任，第一時間即調度物流車輛、各項民生物資，協助災民在收容中心安頓生活；同時考量後續重建家園的辛苦，全聯董事長林敏雄將捐贈新台幣1000萬元，捐款將匯入衛福部成立的「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」賑災捐款專戶，確保資源得以有效運用，陪伴花蓮度過難關。

愛買量販也表示，此次花蓮災情，花蓮愛買、遠東百貨加上愛心民眾集結捐贈物資，已在26日運送至光復區平鎮教會，此波集合捐贈物資約15萬元。

家樂福搶救花蓮颱風後災情，第一時間聯繫慈濟、食物銀行聯合會等公益團體擬定對策，專車協助緊急運送飲水、飲料等救災物資至花蓮，希望在最短時間內將需要送至災區。

此外家樂福花蓮量販店、超市花蓮林森店，近日將全台善心捐贈以及協助食物銀行募集的食物箱，密集送往花蓮災區，為災民提供日常需求。家樂福持續評估現場狀況，陸續推出相關支援計劃。

另外，7-11、全家也以行動車援助災區，提供民生物品、乾糧、水、泡麵、熱食等。全台4大超商也紛紛透過門市機台、線上APP，開設花蓮賑災專區，讓民眾可透過便利管道捐款。

▲7-11在OPENPOINT APP啟動「援助花蓮光復洪災」線上募款。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN「把愛找回來」公益平台與基督教芥菜種會、中華基督教救助協會、一粒麥子社會福利慈善事業基金會合作，啟動募款專案，民眾可透過APP或門市ibon機台捐助，將善款送入災區，幫助當地受災居民渡過難關。

■ OPENPOINT APP捐款：OPENPOINT APP啟動「援助花蓮光復洪災」線上募款專案，即日起進入APP的「線上捐款」，可馬上捐款救助花蓮當地受災家庭。

■ 門市ibon便利生活站：門市ibon機台「援助花蓮光復洪災」募款專案。

★全家

全家在全台超過4400間門市的「FamiPort」機台、APP開放捐款，善款將由基督教芥菜種會負責執行，用於協助樺加沙颱風造成的災損救助。

▲全家啟動為花蓮賑災募款。（圖／業者提供）

■ 全家FamiPort 機台捐款：至FamiPort首頁→點選「公益>愛心捐>關懷弱勢與培力>基督教芥菜種會」，或點選首頁「花蓮光復洪災募款專區」（連結於9月25日生效）→填寫捐款金額，與勾選捐款收據→列印繳費單，至櫃檯完成繳款。

■ 全家APP捐款：全家APP首頁「我的公益」→點選「捐$做公益」→點選「花蓮光復洪災募款專區」。

★萊爾富

萊爾富響應衛福部所屬公設財團法人賑災基金會發起的「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，即日起至10月24日展開為期一個月的愛心募款行動，為災區居民送上及時的支持與溫暖。

▲萊爾富響應「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，門市機台提供便利捐款服務。（圖／業者提供）

民眾可透過全台1761家萊爾富門市「Life-ET機台」操作，列印繳費單後，至櫃台繳費即可完成捐款。若是「Hi-Life VIP APP」會員身份捐款者，每筆還可獲得30 Hi點回饋，所有善款將全數用於救助與重建。

■ Life-ET捐款路徑：

1. 首頁快捷鍵「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」

2. 【公益好康】⭢【愛心捐款】⭢【0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案】

★OKmart

OKmart與賑災基金會攜手合作，即日起至10月24日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，號召全台民眾透過OKmart門市內的「OK go」服務機捐款，支持當地的救援行動與家園重建。

■ OKgo 「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」流程：

Step1：前往OK go機台首頁，點選【0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款】。

Step2：閱讀注意事項後，點選【同意，我接受】。

Step3：輸入「欲捐款金額」與「電話號碼」。

Step4：確認資訊正確後，點選【正確 執行下一步】。

Step5：持繳費單至櫃檯繳費，即完成捐款。