全聯花蓮門市遭泥水洪流灌入　業者：6名員工及顧客安全撤離

▲全聯花蓮光復店遭泥水灌入，水深及腰部，畫面怵目驚心。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者林育綾／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午發生溢流，其中「全聯花蓮光復中山門市」的鐵門被湍急泥流沖開，大量泥水湧入店內，驚心畫面傳出後讓外界十分擔心。全聯今（24日）說明最新情況，6名員工、顧客已於昨日晚間10點左右全數安全撤離，並分別返家或至收容所安置。

全聯花蓮光復中山店在23日受颱風、馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，門市遭到泥水洪流湧入，造成人員受困災情。全聯表示，後續門市人員與顧客安全移至2樓等待救援，到23日晚間10點左右，6名員工、顧客已安全撤離，並分別返家或至收容所安置。

全聯表示，在確認門市同仁及顧客安全無虞的情況下，全聯也第一時間緊急調度鄰近門市及總部物資與物流車輛，截至今早7點已陸續送達4批物資至花蓮縣政府大進國小收容中心，包含泡麵、乾糧、甜粥、飲用水及拖鞋等，後續也將依縣府需求持續提供支援，協助地方度過這次災情。

▲▼全聯調度花蓮災區鄰近門市及總部物資與物流車輛，陸續將物資至收容中心。（圖／業者提供）

有關全聯花蓮光復店23日受災情況，當時店外鐵門被湍急泥流沖開，大量泥水湧入店內，水位已達成年人腰部高度，其中2名員工還試圖用木板阻擋泥水，卻因水勢舉步維艱，在雜物阻礙下未能成功。當時現場通訊受限，員工只能透過LINE與外界聯絡，親友幫忙轉述並上網求救。