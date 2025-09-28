　
社會 社會焦點 保障人權

假檢警來電...美商工程師退休被騙4700萬　積蓄歸零+房產抵押

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

台中一名高齡80歲、曾任美國某科技公司高階工程師的李男退休後返台獨居，從今年5-7月間遭詐騙集團假冒檢警騙走總計超過4700萬老本。弔詭的是，詐團行騙前還先「上了一堂反詐騙課」，聲稱「電話或視訊做筆錄一定是假警察」，卻轉頭要求老翁配合電話筆錄，讓他誤信對方真的是執法人員，最終陷入圈套。

警方調查，詐團假冒屏東潮州分局警員，指稱老翁在台灣銀行潮州分行的帳戶涉及不法資金，須立即到案。老翁以行動不便推辭後，對方態度「通融」，以電話進行所謂筆錄，並藉故要求其轉帳3700萬元作為「代管財產」，老翁緊張誤信詐團話術，陸續清空轉匯帳戶內3700萬元，全數轉給詐團帳戶。

詐團見鉅款來的太容易，進步假冒檢察官要求交付名下不動產作抵押。老翁深信對方「體恤高齡者」又「耐心宣導」，竟將清水區透天厝透過詐團介紹的地政士，向配合的民間資產公司質押貸得1000多萬元，全數交給詐團監管，直到與旅居美國的女兒通話後才驚覺遭詐，老翁畢生工作積蓄盡數都被詐團騙走，連透天厝也被詐團勾結的地政士勾結設定，貸得款項也被車手取走，老翁驚醒後無奈向警方報案。

刑事局指出，統計2025年上半年因假冒公務機構遭詐，且財損高達千萬元以上案件就有113件，其中以雙北市、台中的發生比例占多數。警方呼籲，真實的警察或檢察官絕不會以電話或視訊要求筆錄，更不會要求民眾交付存款、不動產作為偵查依據。若遇可疑來電，務必掛斷並撥打165反詐騙專線或洽當地警分局查證。警方強調，提高警覺、冷靜查證，才是守護財產的最佳防線。

09/27 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

