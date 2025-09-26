女騎士路口跨車道鬼切左轉出事　直行車煞不住攔腰撞成一團

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區今天（26日）早上8時許，中港、幸福路口發生一起2部機車事故。一名女騎士騎機車沿幸福路左轉中港路時，與對向直行機車發生碰撞，2人雙雙受傷倒地，救護人員抵達，協助消毒包紮，並送往台北醫院就醫，事故發生原因仍待警方進一步釐清。

▲程男見王女突然左傳，煞車不及攔腰撞上並飛撲衝出。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，從事服務業正準備上班的34歲王姓女子，今早騎車從住處出發，途中沿著新莊幸福路往三重方向行駛，原本騎在外側車道的王女，卻在中港路口燈號轉換之際突然左轉，對向直行的76歲程男，煞車不及攔腰撞上王女，並直接飛撲後倒地，路人見狀，連忙撥打119通知救護人員協助送醫。

▲王女在路口連切2車道，左轉進中港路。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護車抵達，經初步檢傷2人均全身多處擦、挫傷，並無生命危險，隨即由救護車送往醫院治療；警方隨後趕抵，對雙方逕行酒測，並未發現酒駕情況，立即實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄；初步判定王女左轉彎，未先駛入內側車道，以及轉彎車未讓直行車先行，將依道交條例第48條第4款及第6款舉發。

▲王女與程男2人撞成一團。（圖／記者陸運陞翻攝）