　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女騎士路口跨車道鬼切左轉出事　直行車煞不住攔腰撞成一團

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區今天（26日）早上8時許，中港、幸福路口發生一起2部機車事故。一名女騎士騎機車沿幸福路左轉中港路時，與對向直行機車發生碰撞，2人雙雙受傷倒地，救護人員抵達，協助消毒包紮，並送往台北醫院就醫，事故發生原因仍待警方進一步釐清。

▲王女在路口連切2車道左轉，程男煞車不及攔腰撞上並飛撲衝出。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲程男見王女突然左傳，煞車不及攔腰撞上並飛撲衝出。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，從事服務業正準備上班的34歲王姓女子，今早騎車從住處出發，途中沿著新莊幸福路往三重方向行駛，原本騎在外側車道的王女，卻在中港路口燈號轉換之際突然左轉，對向直行的76歲程男，煞車不及攔腰撞上王女，並直接飛撲後倒地，路人見狀，連忙撥打119通知救護人員協助送醫。

▲王女在路口連切2車道左轉，程男煞車不及攔腰撞上並飛撲衝出。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲王女在路口連切2車道，左轉進中港路。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護車抵達，經初步檢傷2人均全身多處擦、挫傷，並無生命危險，隨即由救護車送往醫院治療；警方隨後趕抵，對雙方逕行酒測，並未發現酒駕情況，立即實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄；初步判定王女左轉彎，未先駛入內側車道，以及轉彎車未讓直行車先行，將依道交條例第48條第4款及第6款舉發。

▲王女在路口連切2車道左轉，程男煞車不及攔腰撞上並飛撲衝出。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲王女與程男2人撞成一團。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

屏環保局洗街車化身救援勇士　跨夜奔馳近300公里進駐花蓮

快訊／國1北上高科交流道2車擦撞　後方塞爆大回堵7km

3天驗15具遺體！刑事局5鑑識英雄任務結束　向罹難者鞠躬

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒

南橫路斷利稻大停電　直升機吊掛台電人員進災區...協助復電

宜蘭葛瑪蘭公車闖紅燈！騎士急煞逃劫　司機辯「太陽逆光」將懲處

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

屏環保局洗街車化身救援勇士　跨夜奔馳近300公里進駐花蓮

快訊／國1北上高科交流道2車擦撞　後方塞爆大回堵7km

3天驗15具遺體！刑事局5鑑識英雄任務結束　向罹難者鞠躬

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒

南橫路斷利稻大停電　直升機吊掛台電人員進災區...協助復電

宜蘭葛瑪蘭公車闖紅燈！騎士急煞逃劫　司機辯「太陽逆光」將懲處

陽帆愛女安吉寫歌卡關9次　終於決定放手！

「2025海洋之聲」音樂會落幕　台東成南島文化交流新據點

無尾熊寶寶墜樹「緊抱溫柔阿金求救」　可愛畫面網讚：最棒狗媽

鄭麗文拜會工商大老　林伯豐認同政治理念：國民黨該讓新人才出來

工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

「巨洪」瞬間湧入公寓！金多美背兒逃亡　淚崩：我怎麼一個人走？

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

4死40萬人撤離！颱風博羅依襲菲國　淹水「水深及腰」建築被毀

教師節連假車潮湧現　關山警方加強疏導與事故防制

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

【懷疑喵生】貓咪被伯恩山幼犬包圍狂吸！表情超淡定XD

社會熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

23歲下士遭甲車撞擊傷勢曝！摘除內臟保命

沈慶京不解「威京小沈」給了柯P什麼

寶島光學爆掏空　總經理送北檢複訊

76歲鄰長沖到溪邊泡水3天　兒悲怒：花蓮縣府無作為

快訊／國軍再傳意外！士兵遭雲豹8輪甲車撞傷

母女冷戰鬧出人命！虎媽「你不開門我不甩」

堰塞湖蓄水量剩12%　最新高清照出爐

更多熱門

相關新聞

宏匯廣場4間新北首店插旗

宏匯廣場4間新北首店插旗

新莊宏匯廣場下半年迎來4間「新北首店」話題，9/26小米之家首間新北百貨直營店開幕，10月再迎來三星旗艦體驗館、科技生活選物店「創Q space」與精品咖啡「奎士咖啡」，從3C到咖啡輕食補齊一站式生活場景。業者還推「卡友好禮季」作為周年慶前哨，加碼點數與滿額禮，鎖定會員回流商機。

綠燈起步「移動神主牌」鬼切　警：可罰1800

綠燈起步「移動神主牌」鬼切　警：可罰1800

陸軍士兵打靶結束返營區　軍卡換車道撞車

陸軍士兵打靶結束返營區　軍卡換車道撞車

天九賭場藏社區　警連破3門逮28人

天九賭場藏社區　警連破3門逮28人

休旅車鬼切左轉　騎士攔腰撞倒地

休旅車鬼切左轉　騎士攔腰撞倒地

關鍵字：

新莊鬼切飛撲

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面