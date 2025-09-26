　
社會 社會焦點 保障人權

賓士黑絲女連撞2公車6機車「我恍神不小心」　搜出喪屍煙彈慘了

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區今天（26日）早上正值上班上課時間，行駛在中正路上的一輛白色賓士車，與前後2輛公車發生碰撞，還波及6部放在路邊的機車，造成該路段嚴重堵車，穿著黑絲襪套裝的女駕駛連忙下車查看。警方到場處理時，卻在賓士車上搜出含有依託咪酯的煙彈及煙油，當場將女駕駛逮捕並帶回偵辦。

▲穿著黑絲襪套裝的許女，稱恍神才發生事故，卻被警方搜出喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲穿著黑絲襪套裝的許女(紅圈)，稱恍神才發生事故，卻被警方搜出喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛白色賓士車的42歲許姓女子，今天上午沿著新莊中正路往三重方向直行，並尾隨公車在外側車道，但許女卻突然恍神，直接追撞前方公車，她猛踩油門倒車又撞上後方公車，還波及停在路旁的6部機車，所幸並未造成人員傷亡，但造成2線車道受阻，導致後方車流回堵。

▲穿著黑絲襪套裝的許女，稱恍神才發生事故，卻被警方搜出喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲許女所駕駛的白色賓士，先追撞前方公車，又倒車撞後方公車及機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方到場，許女連忙解釋自己突然恍神，才會造成事故發生，後續通知拖吊車，排除現場後交通恢復順暢。但警方附帶搜索時，在許女車上赫然發現依託咪酯煙彈及煙油，警詢後將移送新北地檢署偵辦，另是否有毒駕涉及公共危險罪，將採集許女尿液檢驗認定。

新莊分局今（26）日上午接獲報案，於中正路發生一起交通事故，一輛自小客車與前後兩部公車發生碰撞，所幸無人傷亡。警方到場勘查時，竟在小客車駕駛許女（42歲）車內查獲依托咪酯菸彈及煙油，當場逮捕，並依毒品危害防治條例及公共危險罪嫌偵辦。

▲穿著黑絲襪套裝的許女，稱恍神才發生事故，卻被警方搜出喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死

