這次不吵了！卓榮泰、徐榛蔚、傅崐萁3人同框勘災　互相表達感謝

花蓮光復鄉災情進入第6天，行政院長卓榮泰今(28日)抵達前進協調所視察進度，花蓮縣長徐榛蔚也出席，2人簡單握手致意後，隨即聽取報告，時不時交頭接耳討論案情。在說明結束後，卓揆在徐榛蔚的陪同下外出勘災，藍營立委傅崐萁也現身陪同，再次被媒體捕捉到3人同框畫面。

▲卓榮泰、徐榛蔚、傅崐萁3人同框勘災。（圖／地方中心翻攝，下同）

卓榮泰在災後第2天到花蓮勘災時，在前進指揮所與藍營立委傅崐萁發生衝突。傅發言時不斷強調責任歸屬問題、抱怨網軍攻擊；卓揆則回應「救災優先，要追究責任之後再來」，雙方一陣唇槍舌劍後，卓揆僅留下一句「人民等的不是這一刻，結束」，隨即憤而轉身離去，留下傅崐萁仍拿著麥克風高喊「這就是行政院的態度」，雙方不歡而散。

事隔4天後，卓揆今上午再次前往花蓮勘災，徐榛蔚、傅崐萁也現身陪同，不同於上次劍拔弩張，這次氣氛明顯和緩不少，雙方還互相表達感謝，徐榛蔚也向卓揆表達地方多項需求，盼中央能夠專案協助。傅崐萁發言時，也向中央表達感謝之意，並建議各部會是否能「次長常駐災區」，加入決策執行與協調；台下的卓揆也專心聆聽，並建請各單位做出回應。

在災情說明報告結束後，卓榮泰、徐榛蔚、傅崐萁3人外出前往災區勘災，由於天氣乾燥，現場原本的濕泥堆在太陽的曝曬下已經開始乾裂，災區揚起陣陣沙塵，3人穿梭在光復鄉街頭，不時比手畫腳討論災後復原處置，媒體也捕捉到3人同框勘災畫面，比起上次，氣氛融洽許多。

▼卓揆不時比手畫腳與徐榛蔚討論災區復原處置。

▼卓揆今與徐榛蔚、傅崐萁再度同框，互相表達感謝。（圖／花蓮縣政府提供）