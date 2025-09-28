慈濟衝花蓮救援「全日駐診、煮熱食」！一票讚：救災世界第一

▲慈濟在光復災區現煮熱食供應。（圖／慈濟基金會提供）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，造成多人死傷與居民失聯，全台救援隊與物資不斷湧入，慈濟物資團隊及勘災人員也迅速進駐，就有網友指出，不管台灣哪裡發生災情，慈濟都是第一個組隊前去救援，驚呼「慈濟救災超強！」對此，網友也大讚，「慈濟組織動員很厲害。」

有網友在PTT發文，長期以來慈濟基金會在台灣各地災難發生時，往往是第一時間投入救援，無論是物資、動員還是義工支援，都相當迅速，這次光復鄉災情，他不禁驚呼「發現慈濟義務救災超強欸！」

對此，一票網友點頭，「真的發生戰爭，你要去找慈濟在哪，至少慈濟在你就不會餓到，沒地方住」、「救災那群人真的是無私奉獻」、「慈濟這種救災組織規劃比政府還強阿，政府人都還沒到，人家都布置整頓好了」、「慈濟只差沒有裝甲車跟臨時橋樑的車子而已」、「慈濟救災真的是世界第一，每次都是第一時間衝去現場」。

也有網友指出，「其實有天災新聞一出來，他們就已經開始籌備支援了。台南丹娜絲風災的時候，他們其實也有幫忙，而且他們民間情報網蠻厲害的，有時候對災情嚴重度判斷比新聞還準」、「慈濟連國外動員能量都很強，東南亞都知道」、「慈濟有後勤負責慈濟志工的食宿，別只看出動的志工，後勤更是無名英雄」。

▲花蓮慈濟醫療站。（圖／記者白珈陽攝）



自9月25日起，慈濟展開光復災區清掃行動，短短兩天內，投入志工及響應社會青年人力超過千人。不僅協助災區環境清理，慈濟也積極運送多樣物資，包括雲林美達食品的福慧珍粥、艾益生力增飲營養品、中美製藥醫藥包、維他露舒跑飲料、高雄方師傅麵包、主幼實業SAKI蕃茄原汁，以及全家便利商店與琭太公司醇香燕麥飲等企業共同響應，持續供給災區所需。

為了讓受災民眾和參與救災、清掃的志工能即時補充體力，慈濟除了從瑞穗園區製作熱食便當外，更特別將行動廚房開進光復災區，現場烹煮熱食，讓大家在第一時間獲得溫暖餐點。

慈濟基金會表示，9月27日至29日連假期間，每日將集結上千名志工，結合災區復原清掃團隊，持續補給生活物資與現煮熱食。此外，慈濟醫療體系也會彈性調派人力，於受災區設置醫療站，暫定服務至10月5日，並依需求隨時調整，盡力守護災民生活及醫療需求。