　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

慈濟衝花蓮救援「全日駐診、煮熱食」！一票讚：救災世界第一

▲▼慈濟在光復災區現煮熱食供應。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟在光復災區現煮熱食供應。（圖／慈濟基金會提供）

記者施怡妏／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，造成多人死傷與居民失聯，全台救援隊與物資不斷湧入，慈濟物資團隊及勘災人員也迅速進駐，就有網友指出，不管台灣哪裡發生災情，慈濟都是第一個組隊前去救援，驚呼「慈濟救災超強！」對此，網友也大讚，「慈濟組織動員很厲害。」

有網友在PTT發文，長期以來慈濟基金會在台灣各地災難發生時，往往是第一時間投入救援，無論是物資、動員還是義工支援，都相當迅速，這次光復鄉災情，他不禁驚呼「發現慈濟義務救災超強欸！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，一票網友點頭，「真的發生戰爭，你要去找慈濟在哪，至少慈濟在你就不會餓到，沒地方住」、「救災那群人真的是無私奉獻」、「慈濟這種救災組織規劃比政府還強阿，政府人都還沒到，人家都布置整頓好了」、「慈濟只差沒有裝甲車跟臨時橋樑的車子而已」、「慈濟救災真的是世界第一，每次都是第一時間衝去現場」。

也有網友指出，「其實有天災新聞一出來，他們就已經開始籌備支援了。台南丹娜絲風災的時候，他們其實也有幫忙，而且他們民間情報網蠻厲害的，有時候對災情嚴重度判斷比新聞還準」、「慈濟連國外動員能量都很強，東南亞都知道」、「慈濟有後勤負責慈濟志工的食宿，別只看出動的志工，後勤更是無名英雄」。

▲▼花蓮慈濟醫療站。（圖／記者白珈陽攝）

▲花蓮慈濟醫療站。（圖／記者白珈陽攝）

自9月25日起，慈濟展開光復災區清掃行動，短短兩天內，投入志工及響應社會青年人力超過千人。不僅協助災區環境清理，慈濟也積極運送多樣物資，包括雲林美達食品的福慧珍粥、艾益生力增飲營養品、中美製藥醫藥包、維他露舒跑飲料、高雄方師傅麵包、主幼實業SAKI蕃茄原汁，以及全家便利商店與琭太公司醇香燕麥飲等企業共同響應，持續供給災區所需。

為了讓受災民眾和參與救災、清掃的志工能即時補充體力，慈濟除了從瑞穗園區製作熱食便當外，更特別將行動廚房開進光復災區，現場烹煮熱食，讓大家在第一時間獲得溫暖餐點。

慈濟基金會表示，9月27日至29日連假期間，每日將集結上千名志工，結合災區復原清掃團隊，持續補給生活物資與現煮熱食。此外，慈濟醫療體系也會彈性調派人力，於受災區設置醫療站，暫定服務至10月5日，並依需求隨時調整，盡力守護災民生活及醫療需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
聯合靈堂搭建完成！17遺體仍有2具無名　禮儀超人曝沈重心情
驚見「蜷曲女屍」！疑遭黑水破門捲出　特搜員鼻酸
吊車大王「40億白宮開放參觀」　超扯塞爆畫面曝光
男星救災「突被通知水要來了」！　逃竄畫面曝
罹難者慰問金加碼至100萬！　傷患25萬、房屋損壞再加10萬
快訊／再傳潰堤！大喊快跑逃離畫面曝　縣府急說明
賴清德下令：再增派兵力投入　中秋節前完成清淤
退休校長過世「隔天家裡被沖毀」　嬤泣：還沒出殯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

示警！佛祖街水流仍湍急　陽明交大退休教授等7人還沒找到

吊車大王「40億白宮開放參觀」　超扯曝光！網崩潰：塞3小時進不去

一身灰衣+雨鞋！出家人化身怪手師父　光復災區暖心清淤

國3紫爆時速僅3公里　國道下午12路段易壅塞

義廚超人進災區「每天做1萬份便當」24小時供應！累倒仍堅持炒菜

退休校長過世「隔天家裡被沖毀」　嬤泣：夫在殯儀館還沒出殯

「花蓮我要幫！」美國旅人親赴救災「台灣人是超人」　12萬人狂讚

放棄休假日！在台印尼移工組「黑皮志工隊」　早上5點衝花蓮救災

機器人鬼才石黑浩「AI仿生人」對話畫面曝　5年後普及估售價20萬

潰堤前「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性！網吵翻：最高等級了

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

示警！佛祖街水流仍湍急　陽明交大退休教授等7人還沒找到

吊車大王「40億白宮開放參觀」　超扯曝光！網崩潰：塞3小時進不去

一身灰衣+雨鞋！出家人化身怪手師父　光復災區暖心清淤

國3紫爆時速僅3公里　國道下午12路段易壅塞

義廚超人進災區「每天做1萬份便當」24小時供應！累倒仍堅持炒菜

退休校長過世「隔天家裡被沖毀」　嬤泣：夫在殯儀館還沒出殯

「花蓮我要幫！」美國旅人親赴救災「台灣人是超人」　12萬人狂讚

放棄休假日！在台印尼移工組「黑皮志工隊」　早上5點衝花蓮救災

機器人鬼才石黑浩「AI仿生人」對話畫面曝　5年後普及估售價20萬

潰堤前「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性！網吵翻：最高等級了

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

香港氫燃料洗街車上路　所需電池量比純電車少

光復災後重建防疫也不鬆懈！陳瑩促公費疫苗擴大對象　1.2萬人受惠

花蓮汽車墳場曝！災民怨拖吊報廢車遭收5千　業者曝：找縣府免費

0923聯合靈堂搭建完成！17遺體仍有2具無名　禮儀超人曝沈重心情

把人生用在自己身上　5個習慣讓你更有效利用時間

鄰長曝災區70位老人家領不到便當！花蓮縣府：由3系統機動供應

知名品牌養生壺爆炸！　一歲孩童全身40％大面積燙傷

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

李連杰曾遇海嘯險死！　「目睹小女兒被沖走」妻失聯：再一個浪就死了

【小沂乾姑丈找到了！】遺體漂流40公里　河床上被尋獲

生活熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

可能有雙颱！　最新預測曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

賑災基金會：捐款直接撥給災民

太平洋雙中颱　浣熊還在海上亂跑轉圈

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

遠離河岸！馬太鞍溪恐形成「第二個堰塞湖」　V形缺口持續下切

輪到你了！　4生肖迎接逆轉勝

救災5天「他抓到1訣竅」輕鬆清泥土！130萬人狂讚

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

明變天！　西北雨擴大

半個台灣「鏟子超人都來了」　震撼一幕曝光

更多熱門

相關新聞

宜蘭找五金行「沒人在送」！

宜蘭找五金行「沒人在送」！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建，其中八點檔男星亮哲27日分享物資集結的進度，他坦言過程「有點坎坷」，因為身在北部，許多五金工廠集中在西部，加上自己沒有大型貨車，網購集結速度太慢，難以及時救援，而且缺乏好的集散地點，一度陷入僵局，「後來左思右想，想到宜蘭是最近的救援地點！」

花蓮縣警局公告光復市區交通管制措施

花蓮縣警局公告光復市區交通管制措施

半個台灣「鏟子超人都來了」　震撼一幕曝光

半個台灣「鏟子超人都來了」　震撼一幕曝光

鏟子超人「帶1物超重要」　苦主熱死：也不要癢死

鏟子超人「帶1物超重要」　苦主熱死：也不要癢死

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

關鍵字：

救援慈濟災區志工熱食

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

光復災民怒吼：官員只會來打卡

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

《黑澀會》薔薔真的脫光！

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

賑災基金會：捐款直接撥給災民

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面