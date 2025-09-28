救災5天「他抓到1訣竅」輕鬆清泥土：像豆腐一樣軟！130萬人狂讚

記者施怡妏／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重淹水災情，教師節連假期間，許多民眾自發前往受災區協助清理。然而，現場淤泥厚重且緊黏地板，讓大家吃足苦頭。就有志工分享，經過5天救災實戰，意外摸索出「省力版清泥法」，並將過程拍成影片，吸引超過130萬人觀看。

▲先用高壓水槍灌水進去，讓泥土軟化。（圖／網友授權）



原PO在Threads上傳一段影片，畫面中可見一棟民宅幾乎被泥漿淹沒，志工們拿著鐵鏟費力鏟土，卻難以快速清出空間。影片中的男子靈機一動，先用高壓水槍將泥漿沖軟，這些泥巴就會像「豆腐一樣」鬆軟，接著徒手抓起大片泥土，再用腳輕輕一踢就搞定了，清理起來省時又省力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，用一般噴法，會噴到整間屋子，用高壓水槍不僅省力，也不會噴到全部都是。

影片曝光，網友留言驚呼「超級聰明！辛苦了，感覺這種可以多召集幾個人，一個負責灌氣其他人負責搬」、「厲害喔！年輕人果然用不一樣的思維在處理任何事情」、「感謝分享，馬上嘗試看看，不然一直用鏟的，真的很累」、「這土也太黏，難怪大家都說很難清理」、「因為泥土已經有點硬了，利用氣槍從底部灌入，讓泥土與地板分離，就可以像黏土一樣的拔起來」。

還有人誇讚「看到這個笑容，是真心的在幫助人，你是我看到最帥的男人！」不過，也有網友提醒，清泥過程務必戴好防護裝備，「小心手，污泥可能有玻璃碎片，這種手套保護不足的」、「加油，雖然很熱、爆汗，但最好還是要戴口罩」、「辛苦了，記得多補充水分」。

．本文經「網友@jinpeiwen」授權報導。

