不只光復市區災情慘！「這部落」陷泥濘　居民急求援：都是年邁者

▲花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水侵襲當地，造成慘重災情。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水侵襲當地，造成慘重災情，其中阿陶莫部落居民也求救，表示急需外界支援，「這裡是阿陶莫部落發出的求救：在太巴塱部落深處，因為地理位置正面被洪水衝擊，沒被看見，怕被遺忘，他們非常需要幫忙，部落裡都是年邁長者，人力匱乏」。

原PO在Threads發文求助表示，「部落裡都是年邁長者，人力匱乏，我們需要幫忙！」並強調，「沒被看見，怕被遺忘，非常需要幫忙」。她呼籲民眾協助分享訊息，「如果你能前往光復，再堅持一下往這裡給支援，謝謝大家！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為方便民眾與志工前往，原PO也提供了接駁資訊，指出志工每天早上7點半後會陸續來回發車，光復接駁點為光豐農會超市，阿多莫接駁點為阿多莫文化健康站。

此外，原PO提醒若要前往部落，需要依靠車輛或找到志工協助載運善心人士。聯絡人為萬小姐，電話0978-101923，地址為花蓮縣光復鄉東富路26號。

據了解，阿陶莫部落位於東富路、太巴塱部落深處，地理位置偏僻，首當其衝受到洪水衝擊，造成房屋損毀、無水無電，生活與交通受到嚴重影響。目前部落內急需醫療救護的長者已被轉移至安全地點，等待藥物運送，但仍需大量人力支援。

延伸閱讀

▸ 樺加沙颱風威力驚人！主人拴帳篷避風 獵犬被狂風吹走吊電線一夜斷魂

▸ 很多人都捐水！美女律師砸上萬買「冷門物資」送花蓮：一切都會變好的

▸ 原始連結