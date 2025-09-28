獨／國立大學寄存名額創新高　總數2年暴增7倍

▲教育部公布115學年寄存名額，國立大學217個創新高，2年大增7倍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化減招持續衝擊公立大學。根據教育部公布最新115學年寄存名額，一般公私立大學僅有8校寄存452個名額，總數比去年615名下滑近三成，但光公立大學2校就有217個，占比近五成，創下歷年新高。特別的是，公私立大學寄存名額呈現相反走勢，私校2年來減少9成，但公立大學則大增超過7倍。

教育部從103學年推出寄存名額制度，大專校院可根據自身招生狀況評估申請寄存減招名額，名額暫時存在教育部，當學校招生狀況好轉或想調整招生時再取回。根據教育部公布115學年度主動寄存招生名額，一般大學共有8校、452名，其中公立大學2校寄存217名，私立大學6校寄存235名，校數去年16校少了一半，寄存總數更比去年615名減少近三成。

特別的是，公私立大學寄存名額總數出現相反走勢。在一般私立大學寄存名額部分，113學年為14校、2687個，114學年減少為11校、452個，115學年更剩下6校、235名，呈現逐年下滑趨勢，2年來寄存名額大減超過9成。

不過，國立大學寄存名額總數反而逆勢上揚，根據教育部資料，113學年為2校、29個（含台大15個），114學年為5校、163個，115學年更達到2校、217個，創下歷年新高，兩年來大增超過7倍。

教育部指出，私校寄存名額趨勢上的確是減少，今年減少主因是不少私校覺得招生狀況不錯，將寄存名額要回去，但仍有部分學校延續寄存。至於公立大學部分，則是有兩所地區性大學寄存名額，主要來自在職進修部分，但校名不方便透露。

教育部補充說明，為強化學校自我調控責任，建立內部招生名額彈性調整機制，除依總量標準第8條各款規定來調減各校招生名額外，從103學年度起，也開放大學校院於提報總量作業時，得由學校自行評估申請主動調減（寄存）招生名額，來貼近學校招生現況，調整適度規模。經過報教育部核定後，原則尊重學校招生名額分配規劃。