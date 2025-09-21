「識讀中國」教材將上路　陸官媒嗆：為挑動兩岸對抗培植社會基礎

▲兩岸關係。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

我教育部完成的13篇「識讀中國」教材，預計新學期上路。大陸官媒《人民日報》發表評論稱，這是民進黨當局圖謀「文化台獨」的新動向，將進一步「毒害」台灣青少年，是為挑動兩岸對立對抗培植社會基礎。

據此前報導，識讀中國屬於補充教材，也會結合課綱中的教材一起使用，教師若不使用也不會被懲罰，預計今年9月起陸續上路，內容包括去年12強棒球賽等時事，讓學子更清楚知道國家情勢對生活中的影響，這樣的議題沒有標準答案，主要是希望學子在不斷討論中，去思考相關問題，進而強化國家認同。

中共中央機關報《人民日報》今（21）日在第6版刊出署名「張爍」的評論稱，「這是繼『台獨』課綱之後，民進黨當局圖謀『文化台獨』的新動向，將進一步毒害台灣青少年」。

文章稱，「民進黨當局出於謀『獨』私利，大搞『去中國化』，再度把政治黑手伸進本應傳道授業、立德樹人的教育事業，目的就是要借教材、課堂『洗滌人心』，煽動『反中抗中』，散播『台獨』主張，妄圖割斷兩岸歷史文化聯結，為其挑動兩岸對立對抗培植社會基礎」。

文章接著批評，「此舉不但會讓台灣同胞成為精神和文化上的無根浮萍，還為台海形勢緊張動蕩種下禍根，其行可惡，其心可誅」。文章並強調，兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，是任何人為因素都磨滅不了的。

「玩火者必自焚，倒行逆施、居心叵測的伎倆注定失敗」，文章稱，任何「去中國化」的行徑，都改變不了深植於台灣社會的中華文化認同和中華民族認同，割裂不了兩岸的歷史聯結和兩岸同胞的血脈聯繫，更改變不了兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分的事實。

陸委會此前曾表示，教育部邀集專家學者，依循課綱結合學術專業，就中共政權的性質、兩岸關係及國際最新情勢，依據客觀事實，提供教學補充教材，協助教師教學更為活潑並與時事結合，「絕對實事求是，依歷史事實編寫」。