生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

私大寄存名額驟減9成　專家：學費補貼＋名額流向AI科系見效

▲大同大學利用AI電眼辨識為垃圾違規丟棄案件，省時省力。（圖／大同大學提供）

▲公私立大學寄存名額出現兩極化，專家認為和學費貼補與就業取向有關。圖為利用AI電眼辨識為垃圾違規丟棄案件。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部公布115學年一般大學寄存名額，公私立大學呈現兩極化走勢。專家指出，這種狀況不意外，主因是學費貼補政策拉近公私立大學差距，加上就業取向導致選系不選校，私校在招生策略調整比較靈活且快速，但對非都會區及非中字輩的國立大學將造成壓力，類似狀況將持續到117大限。

根據教育部公布最新115學年一般大學寄存名額，公私立大學呈現兩極化走向，一般公私立大學8校共寄存452個名額，總數比去年615名下滑近三成，但公立大學2校就有217個，占比近五成。特別的是，公私立大學寄存名額呈現相反走向，私校2年來寄存名額大減9成，但公立大學則遽增超過7倍。

大學問網站執行長魏佳卉坦言，「這種狀況不意外」。她說，私校寄存名額減少，代表私校把名額從教育部取回，看好未來招生狀況，原因和政府推出私校學費補貼政策後，拉近公私立大學學費差距有關，相對於非都會區、非中字輩國立大學的冷門科系，學生更傾向選擇交通方便、位在都會區的傳統私立大學。

▲大同大學利用AI電眼辨識為垃圾違規丟棄案件，省時省力。（圖／大同大學提供）

▲魏佳卉分析，私校招生策略快速靈活，將冷門科系招生名額調整到AI等相關熱門科系，是寄存名額減少主因之一。（圖／大同大學提供）

魏佳卉進一步分析，寄存名額是以校為單位，私校在招生策略的調整比較靈活且快速，近年來因為AI興起，私校將招生不理想科系名額，調整到AI或資訊等相關科系，得到不錯成效，公立大學調整相對較慢，加上公立大學冷門科系也肩負一些學術責任，才有目前這種狀況。類似趨勢將會持續到117大限（大一新生數將來到17.3萬人新低點）。

高教工會研究員陳柏謙指出，少子化導致私校寄存招生名額大增，但已經在過去幾年提前反應，現在是收斂後呈現相對穩定狀態，但在交通不便的非都會區公立大學，或者被認為實用性較少的冷門科系，少子化影響的慢慢浮現，導致公立大學寄存名額大增，但也只是200多個，對公立大學招生總額來說仍是少數。

獨／國立大學寄存名額創新高　總數2年暴增7倍

獨／國立大學寄存名額創新高　總數2年暴增7倍

少子化減招持續衝擊公立大學。根據教育部公布最新115學年寄存名額，一般公私立大學僅有8校寄存452個名額，總數比去年615名下滑近三成，但光公立大學2校就有217個，占比近五成，創下歷年新高。特別的是，公私立大學寄存名額呈現相反走向，私校2年來減少9成，但公立大學則大增超過7倍。

從OpenAI訴訟案看台灣數位治理　我們為下一代準備好了嗎？

從OpenAI訴訟案看台灣數位治理　我們為下一代準備好了嗎？

AI賽道奔馳！謝金河點台廠隱形供應鏈　曾跌破票面到千金股

AI賽道奔馳！謝金河點台廠隱形供應鏈　曾跌破票面到千金股

台股月線正乖離大　外在消息變數帶來修正壓力

台股月線正乖離大　外在消息變數帶來修正壓力

Meta推出「Vibes」AI創作平台

Meta推出「Vibes」AI創作平台

關鍵字：

寄存名額少子化私校學費補貼AI魏佳卉

