社會 社會焦點 保障人權

空心學霸1／靠假清大文憑任科技副理領高薪　還成為台積電博士妻

▲▼黃女捏造假清大畢業證書求職。（圖／記者陳力凱翻攝）

▲新竹黃姓單親媽媽假清大學歷連騙5公司，還嫁入竹科博士家庭。（資料圖／ETtoday翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

在台灣，學歷常被視為進入職場、婚姻，甚至社交信仰圈的重要門票。但《ETtoday新聞雲》調查發現，假學歷早已不是單純的「網路笑話」，而是實實在在滲透社會各角落。從電商平台動動手指就能買到「名校文憑」，到法院判決揭露工程公司、竹科科技業，甚至宗教團體都有人用假學歷闖關，背後凸顯的不僅是社會對學歷的高度依賴，更是驗證制度的嚴重漏洞。

新竹1名黃女未曾就讀清華大學，卻於2008年間先購買偽造的清大學士證書，以「黃OO」與「黃XX」2名身分應徵某家系統科技公司副理職，成功受聘並任職約1個月後被識破。同樣手法於2017年再現，她購買偽造的清大物理所碩士證書，應徵某科技公司業務副理職位，再度順利錄取並領取近70萬元薪資，直至隔年4月才遭拆穿。

新竹地院審理後認定，黃女明知自己未具清大學歷，仍多次偽造並行使學位證書，足以使公司人事誤信並同意聘用，屬詐欺得利行為。法官並指出，假學歷直接影響企業錄用與薪資決策，對社會學籍認證制度與公司人事管理造成損害依詐欺得利罪判處有期徒刑8月，由於她在任職期間確有實際付出勞力，薪資難全數沒收，且部分犯行已逾追訴時效，法院未再追加處分。

更離譜的是，黃女不僅用假清大學歷求職，還以「清大碩士」身分與一名結婚。婚後丈夫因她談吐、消費行為與學歷不符而懷疑，經查才揭發其多年造假。

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北有「神童龍師父」稱號的郭姓男子其父母要他偽造學歷，為了可以對信徒炫耀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而假學歷不僅用於求職，也能包裝宗教神話吸金。新北人稱「神童龍師父」的郭姓男子，自幼以「會通靈的神童」聞名，信徒眾多。2007年起，郭謊稱跳級考台大電機系碩士、赴美及加拿大攻讀博士，並以「副教授、中研院研究員」身分，向父母詐取學費與研究經費共約千萬元遭父母提告。

一審認定詐欺罪成立，判有罪；二審改判詐欺部分無罪，僅維持偽造文書罪有罪。法官認為全案屬「家族共演」，郭母曾向信徒坦言兒子未讀台大並要求保密，全家共同安排假畢業典禮、製作假證書，父母亦知情並未被完全詐騙，難認郭具「不法占有意圖」，故不構成詐欺。

與宗教神話型造假相比，也有單純用於求職的案例。2024年，新北市范姓男子為求職，竟在蝦皮購買偽造的「國立聯合大學碩士證書」，並拿著假文憑應徵知名龍頭工程公司，成功錄取。公司查核時才發現異常，報警追查後范坦承犯行，新北地院依《刑法》行使偽造特種文書罪判拘役40日，得易科罰金4萬元。

從假清大學歷混入科技業、婚姻詐騙，到宗教神話吸金、網購假文憑求職，假學歷早已不是單一個案，而是橫跨職場、家庭、信仰的社會亂象。雖然刑法明訂偽造文書最重可判五年，但實務多判拘役、易科罰金，幾乎沒有嚇阻效果，倘若學歷驗證機制與平台監管持續鬆散，這場「假學歷戰爭」恐會不斷上演。

空心學霸2／假學歷一鍵下單　電商平台淪「造假工具包」集散地

空心學霸3／假學歷量產化！賣家離譜對話曝　平台到黑市一條龍

空心學霸4／3000元就能買到名校文憑　驗證制度失靈假學歷橫行

