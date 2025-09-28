空心學霸2／假學歷一鍵下單　電商平台淪「造假工具包」集散地

▲在這個學歷仍等同於實力與身分的社會裡，有人選擇讀書，有人選擇偽造，但用假的身分換來的機會不只撐不久還得面臨刑責。（圖為牛津大學／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

當今社會學歷仍是求職與階級流動的關鍵門票，造假亂象也早已屢見不鮮。《ETtoday新聞雲》發現，有人用假證書成功應徵工程公司、甚至靠假清大學歷嫁入豪門，最終遭判刑。更驚人的是，電商平台竟成為假學歷溫床，動動手指就能客製化下單，名校畢業證書、成績單一應俱全，整套流程輕鬆到近乎荒謬，法網卻形同虛設。

記者實際點進商品頁，發現賣家標榜「可指定校名、科系、成績、浮水印」，甚至提供不同「版本」。普通版證書開價約3000元，高品質版則要價5000元，號稱採用「一比一高階還原技術」與進口紙張，肉眼難以分辨真假，甚至強調「通過一般公司HR肉眼審查沒問題」、「可安全用於求職入職」，製作時間僅需4個工作日，還提供電子檔或宅配寄送。

▲普通版證書開價約3000元，高品質版本則要價5000元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這類服務在平台上宛如常態存在，且並無遮掩。多數賣場未標示「展示用」、「劇組道具」，明顯可見其真實用途不單純。更有部分店家以「紙本證書製作」、「個人化文書設計」作為掩護名目，規避平台審核機制。

根據《刑法》第216條與《刑法》第210條規定，行使偽造特種文書可處5年以下有期徒刑，若使用於求職、升學、婚姻詐騙等情節重大者，更可能構成加重詐欺罪。然而現實中，許多類似案件遭判拘役、易科罰金，抑或獲緩刑，導致賣家與買家風險感低，買氣未減、查緝困難。

法界人士直言，這類「造假工具包」若長期存於主流平台，等同默許非法用途在社會流竄。企業若缺乏驗證機制，將使誠信制度遭到侵蝕，難保未來更多人心存僥倖，投機上位。

空心學霸1／靠假清大文憑任科技副理領高薪 還成為台積電博士妻

空心學霸3／假學歷量產化！賣家離譜對話曝 平台到黑市一條龍

空心學霸4／3000元就能買到名校文憑 驗證制度失靈假學歷橫行