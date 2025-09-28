　
社會 社會焦點 保障人權

空心學霸4／3000元就能買到名校文憑　驗證制度失靈假學歷橫行

▲▼女童,學校,念書,讀書,功課,作業。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲假學歷畢業證書公然在電商平台販售。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

從電商平台到搜尋網站，假學歷商品以「文件設計」、「道具用」名義規避審查，仍持續在市場流通。《ETtoday新聞雲》調查，只要輸入「畢業證書」關鍵字，就能找到販售紀錄，甚至還有買家留言反饋。從職場到宗教圈，假文憑屢屢鑽入縫隙，撕開制度防線，平台卻多以消極態度處理。若缺乏更嚴格偵測與驗證機制，受害的不只是單一個案，而是整體社會的信任基礎。

教育部自109學年度（2020 年）起正式啟用「全國大專院校電子證書驗證系統」，畢業生可以免費下載電子學位證書，或生成驗證碼給企業查核。教育部統計，111年度大專校院畢業生人數約27.5萬人，但實務上，多數求職者仍以紙本證書或影本應徵，企業HR對驗證平台的使用率不高。

▼有賣家標榜「假文憑」製作工藝相當真實。（圖／翻攝自網站）

▲▼ 。（圖／翻攝自網站）

據近5年涉及「行使偽造特種文書」的判決多數以拘役或緩刑處理。像2025年7月新北地院一件案例，一名碩士肄業已婚男子透過蝦皮購得偽造的「國立聯合大學碩士證書」應徵工程公司，最後僅被依犯行使偽造特種文書罪，判拘役40日，得易科罰金4萬元。

不具名法界人士指出，造假風險與後果不成比例，「買一張3000元的假證書，如果能換來高薪工作，哪怕最後被抓也只是花點罰金，這當然會讓市場持續存在」。

假學歷從電商到黑市一路蔓延，並已滲透進職場、婚姻與宗教。如果政府與平台持續放任制度性漏洞，最終受害的將不只是企業，而是每一位努力讀書、踏實求職的青年。

