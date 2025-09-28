空心學霸3／假學歷量產化！賣家離譜對話曝　平台到黑市一條龍

▲碩士、畢業、高學歷示意圖（圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

假學歷買得到，工作還更好找？《ETtoday新聞雲》記者潛入某知名電商平台發現，只要輸入「畢業證書」等關鍵字，就能跳出一整排賣場，公開販售各式「客製學歷證書」。商品不僅能指定學校、科系、畢業年月與成績，還直接寫明「HR不會查」、「可用於求職入職」，價格3000到5000元不等，最快4天就能到貨，還附PDF檔方便列印或上傳。

記者實際私訊1名賣家詢問，對話內容令人傻眼。當記者問「可以做台大法律系畢業證書嗎？」對方爽快回覆「可以」。追問「HR會發現嗎？」賣家竟自信表示：「找我做的幾乎都是給公司看的，不會有問題！」最後甚至主動提供範本供參考。

部分賣場甚至提供加購「學生證」、「技術證」及「多益證書」等完整配套，明顯鎖定求職市場。評論區更湧現大量五星好評，不乏留言直言「超像、順利錄取公司」，顯示這些偽證書確實被不少人當成進入職場的跳板。

▲蝦皮賣場銷售畢業證書以及檢定證書。（圖／記者黃宥寧翻攝）

雖然蝦皮平台規定不得販售偽造文書，但這類商品多以「文件影印服務」、「道具用紙本」等名義包裝規避審查，再透過私訊要求買家填寫真實資料，完成客製製作。由於商品標題、分類模糊，系統無法即時辨識實際用途，加上賣家多數未設店面、帳號可隨時更換，導致查緝難度極高。

蝦皮之外，記者透過搜尋引擎找到專門販售假文憑的網站。該網站直接叫賣「國立台灣科技大學碩士學位證書」，強調能「高度還原原版工藝」，包含浮水印、防偽紋、凸起鋼印、紅色印章，甚至精確到「297×210mm 標準尺寸、進口紙張」。網站文案更替買家設想：「畢業證書遺失」、「保存困難」、「沒能正常畢業」都能購買「優質替代品」。

▲黑市網站仿真細節媲美原版。（圖／翻攝自網站）

依《刑法》第210條規定，偽造或變造公文書者，處1年以上7年以下有期徒刑；第213條則規定，偽造或變造特種私文書（如學歷證書、成績單、合格證書）者，處5年以下有期徒刑。而《刑法》第216條明定，若行使偽造或變造文書，應依偽造、變造該文書的罪名與刑度處斷。

法界人士指出，假學歷早已成為一種可「量產」的工具，平台雖有義務禁止違法商品，但缺乏實質審查與舉發機制，只要不明講「偽造」，賣家幾乎可全身而退。他直言：「當網購成為假身分的量產工廠，受害的將不只是雇主，更是整個社會的信任制度。」

更令人憂心的是，在多數中小企業與新創公司中，求職者僅需附上履歷與自我介紹，學歷證書往往不會被查核或驗真。只要談吐得宜、面試不露餡，這張「假文憑」就可能一路過關、月薪數萬起跳，甚至左右升遷機會。

《ETtoday新聞雲》將揭露真實案例，從蝦皮買證書錄取工程公司，到偽造清大學歷騙婚竹科博士，再到「神童龍師父」打造通靈學霸人設。

空心學霸1／靠假清大文憑任科技副理領高薪 還成為台積電博士妻

空心學霸2／假學歷一鍵下單 電商平台淪「造假工具包」集散地

空心學霸4／3000元就能買到名校文憑 驗證制度失靈假學歷橫行