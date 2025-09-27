立委陳瑩協調新北資源回收公會出動重機械　助花蓮光復鄉災後清理

▲立委陳瑩協調新北市資源回收公會出動卡車山貓及人力，協助花蓮災後復原工作。(圖／取自陳瑩臉書粉絲團)

政治中心／綜合報導

樺加沙颱風重創花蓮光復鄉，不少民宅及街道遭洪水侵襲，現場堆積大量淤泥與廢棄物，災區復原進度亟需外部支援。立法委員陳瑩得知情況後，主動聯繫新北市資源回收商業同業公會，協調動員機具與人力協助災後清理。公會昨（26日）即派遣10輛卡車、10台小山貓及23名人力進駐災區，協助居民搬運家具、清運汽機車與廢棄物，加快環境復原速度。陳瑩感謝公會即時響應，強調有重機械支援，災民清理家園的難度大幅降低。

▲▼新北市資源回收商業同業公會出動卡車、小山貓及人力，協助花蓮光復鄉災後清理工作。(圖／陳瑩立委辦公室提供)

由於災區仍有大量淤積待處理，新北資源回收公會今（27日）再度加派7輛卡車、6台小山貓、1台小乖乖怪手及7名人力前往光復鄉，預計明日將有第三批機械與人力接力投入。陳瑩表示，新北資源回收公會在接獲消息後，立即集結資源，展現高度效率，對災區居民恢復正常生活有極大幫助。

新北市資源回收商業同業公會所屬「雙北市營建混合物清理業重機械救災大隊」成立24年來，已參與超過40次台灣各地天然災害救援。理事長蔡乾坤指出，這次是第42次出動，光復鄉災情格外嚴峻，因此第一時間就號召同業加入救援，希望能協助災民儘速重建家園。

▼立委陳瑩協調新北市資源回收公會協助花蓮災後清理。(影／陳瑩立委辦公室提供)