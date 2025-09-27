　
社會 社會焦點 保障人權

公布長相也沒用！酒駕慣犯照樣喝　這次超標4倍...巷口狼狽自摔

▲彰化1名江先生酒駕累犯。（圖／翻攝自彰化監理站）

▲彰化江先生酒駕累犯3次以上，大頭照被公布在彰化監理站。（圖／翻攝自彰化監理站）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名53歲的江姓男子，已有多次酒駕前科，可說是法院「常客」，儘管才剛服刑出獄，今年5月間，再因酒後騎車自摔被送醫，測得高達每公升0.95毫克的酒精濃度，再度被依公共危險罪送辦。法院審理後，認為他無視法律且刑罰反應力薄弱，依累犯規定，加重判處10月徒刑。

根據判決書記載，江男於今年5月25日中午在彰化縣社頭鄉的朋友家飲用啤酒後，竟仍在下午4點左右，騎乘普通重型機車上路，結果在行經田中鎮沙崙路136巷口時，因不勝酒力而自摔倒地。警方獲報到場處理，並將他送往醫院治療。

同日晚間9點多，醫院對江男進行檢測，其吐氣酒精濃度仍高達每公升0.95毫克，遠超過法定標準值0.25毫克的近4倍。警方依公共危險罪嫌將他移送法辦。

起訴書指出，江男前科累累。他先前就因公共危險案件，被法院判處6月、7月徒刑，合併執行10個月，並於2023年4月23日才縮短刑期執行完畢。出獄不到一年，他又再度犯下酒駕相同罪行。

法官在審理時認為，江男於前案執行完畢後，5年內故意再犯本案，符合「累犯」條件。且他之前所犯的公共危險罪與本案「罪質相同」，顯示他完全沒有從過去的刑罰中記取教訓，對法律的漠視程度嚴重，「足認其刑罰反應力薄弱」。因此，法官依據刑法第47條第1項加重其刑。

翻開江男因酒駕被判刑長達近十年，2006年首次酒駕被查獲，酒測值0.32，他當時辯稱是吃了薑母鴨，最終被判刑3月。2009年12月間在住處喝了4瓶啤酒，開車撞電線桿，酒測值高達1.08，判6月、2022年1月：在田尾鄉飲酒後騎車被攔查，酒測值0.62，被判6月徒刑。同年9月間又因為酒後騎車自摔，酒測值高達1.39，被判刑7月。這次與前案合併，應執行10月徒刑。

2023年7月剛出獄不到3個月，又在北斗鎮因酒駕被查獲，酒測值0.87被判刑8月。即使多次因為酒駕上路被判刑，甚至曾遭監理站公布長相，仍舊無法戒除酒駕惡習。

法官在量刑時審酌江男犯後坦承犯行的態度，以及他的智識程度與家庭生活狀況。然而，酒精會嚴重影響駕駛人的意識與反應能力，酒後駕車對用路大眾的安全構成極大威脅。江男一而再、再而三地漠視法律禁令與公眾安全，在酒測值極高的情況下貿然騎車上路，行為「甚屬不該」。為達到懲戒效果，並維護社會大眾的安全，法院判處10月徒刑。全案仍可上訴。

09/26 全台詐欺最新數據

