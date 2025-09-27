彰化伸港透天厝火警！8人奪門逃生　電動車燒毀屋頂也垮了

▲彰化伸港鄉上午民宅發生火警。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

教師節連假首日，彰化縣伸港鄉溪底路的一棟2層樓透天厝上午突然竄出大火，一樓瞬間陷入濃煙。關鍵時刻，安裝在屋內住警器及時大作，驚醒了仍在睡夢中的屋主與多名移工，8人及時逃出。雖然一樓雜物間與室外鐵皮車庫慘遭火噬，多輛電動機車燒毀，但所幸所有人均平安無事。

這起火災發生在清晨7點07分，消防局獲報後，緊急出動轄區消防分隊前往滅火，由和美分隊分隊長張惟翔指揮。消防隊員在7點22分抵達時，只見一樓後方雜物間及屋外鐵皮車棚已陷入猛烈燃燒，火勢相當驚人。

在消防隊到達前「住警器」發揮了最大功效。當時一樓的住警器感應到濃煙，發出響亮的鳴笛聲，成功喚醒了屋內所有人。他們在慌亂中緊急衝出屋外，沒多久，一樓就已被濃煙吞噬，車庫也陷入火海。逃出戶外的屋主與移工們，看著熊熊火焰，個個心有餘悸。

消防人員立即佈設水線進行搶救，由於現場為磚造建築，火勢集中於一樓後方約20平方公尺的雜物間及鐵皮車棚。經過全力灌救，火勢在7點50分順利撲滅，但鐵皮車棚因高溫燃燒已經塌陷，內部停放的電動機車也多數燒毀。清理火場時確認，屋內並無人員受困或傷亡，是不幸中的大幸。

此起火災再次證明了安裝住警器的重要性。正是因為警報器及早作動，為住戶爭取到寶貴的逃生時間，避免了可能發生的悲劇。目前確切的起火原因及財物損失，仍待進一步調查與估算。