「花蓮義煮團」中午狂煮4000便當！24H提供熱食　捐食材電話湧入

地方中心／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建。有民間義煮團也前進災區，號召人賴彥汶災後第一時間前往光復鄉，歷經「三天沒洗澡，衣服褲子濕了又乾，乾了又濕」、「連三天睡紙板上」，到昨天終於可以開心洗澡了，他和其他廚師克服艱難的環境，每天為現場民眾提供上千份便當熱食，消息一傳出，想為義煮團提供食材的電話不斷湧入。

▲民間義煮團在災區為大家提供熱食，中午四大鍋開煮，份量多必須用大鏟處理。（圖／記者黃彥傑攝)

義煮團號召人賴彥汶受訪時表示，只要哪裡發生災害，就到現場義務煮熱食給災民、志工吃。這次花蓮發生災害第一天，他就到現場開煮，每天煮的份量約1000份，今天截至中午差不多煮了4000份，後面廚房約20、30人幫忙，24小時不間斷。

▲不能冰的肉類食材，必須馬上處理。（圖／記者黃彥傑攝)

賴彥汶說，食材都是各地民眾捐贈，他們會把需要的食材公佈，夠了也會跟大家說。要不然這幾天天氣炎熱，食材一直送過來，沒有冰箱，放在旁邊也會壞掉，非常浪費。這幾天各地志工陸續抵達，研判要準備超過9000份便當，只要有需求，通知他們，都會把便當準備好，派人到教會領取即可，因為交通管制，沒辦法四處送便當。

賴彥汶受訪時，民眾電話一直打來，頻頻問他需要哪些食材，不夠的話馬上送過去。民眾也會拿冰淇淋給他吃，怕他大熱天忙翻天太辛苦。

賴彥汶也在臉書表示，民眾需求若低於100個便當，可直接到馬太鞍基督天主教堂，跟義煮廚房說明要多少份餐點，就能馬上打包帶走。

▲民眾怕賴先生熱壞，給他吃冰淇淋，同時想送食材的電話不斷湧入。（圖／記者黃彥傑攝)