社會 社會焦點 保障人權

「花蓮義煮團」中午狂煮4000便當！24H提供熱食　捐食材電話湧入

地方中心／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建。有民間義煮團也前進災區，號召人賴彥汶災後第一時間前往光復鄉，歷經「三天沒洗澡，衣服褲子濕了又乾，乾了又濕」、「連三天睡紙板上」，到昨天終於可以開心洗澡了，他和其他廚師克服艱難的環境，每天為現場民眾提供上千份便當熱食，消息一傳出，想為義煮團提供食材的電話不斷湧入。

▲▼民間義煮團在災區為大家提供熱食。（圖／記者黃彥傑攝)

▲民間義煮團在災區為大家提供熱食，中午四大鍋開煮，份量多必須用大鏟處理。（圖／記者黃彥傑攝)

義煮團號召人賴彥汶受訪時表示，只要哪裡發生災害，就到現場義務煮熱食給災民、志工吃。這次花蓮發生災害第一天，他就到現場開煮，每天煮的份量約1000份，今天截至中午差不多煮了4000份，後面廚房約20、30人幫忙，24小時不間斷。

▲▼民間義煮團在災區為大家提供熱食。（圖／記者黃彥傑攝)

▲不能冰的肉類食材，必須馬上處理。（圖／記者黃彥傑攝)

賴彥汶說，食材都是各地民眾捐贈，他們會把需要的食材公佈，夠了也會跟大家說。要不然這幾天天氣炎熱，食材一直送過來，沒有冰箱，放在旁邊也會壞掉，非常浪費。這幾天各地志工陸續抵達，研判要準備超過9000份便當，只要有需求，通知他們，都會把便當準備好，派人到教會領取即可，因為交通管制，沒辦法四處送便當。

賴彥汶受訪時，民眾電話一直打來，頻頻問他需要哪些食材，不夠的話馬上送過去。民眾也會拿冰淇淋給他吃，怕他大熱天忙翻天太辛苦。

賴彥汶也在臉書表示，民眾需求若低於100個便當，可直接到馬太鞍基督天主教堂，跟義煮廚房說明要多少份餐點，就能馬上打包帶走。

▲▼民間義煮團在災區為大家提供熱食。（圖／記者黃彥傑攝)

▲▼不能冰的肉類食材，必須馬上處理。（圖／記者黃彥傑攝)

▲民眾怕賴先生熱壞，給他吃冰淇淋，同時想送食材的電話不斷湧入。（圖／記者黃彥傑攝)

09/26 全台詐欺最新數據

快訊／徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了
回家再看一下「抱神明桌亡」　媽媽遺體終尋獲...2女兒淚謝
陽明交大教授被沖走　妻：他喊1聲「啊」就不見了
休假中「郵政超人」主動支援！22輛大貨車狂奔花蓮
獨／母子4人「只剩一顆頭」救出　超人大學生本尊曝光
獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

