新竹縣府消防局入災區救援　穿越湍急泥流救援2犬

地方中心／花蓮報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰決釀成嚴重災情，除了自發性志工外，各縣市消防單位也紛紛投入救援。新竹縣政府消防局今（27）日上午派出5輛車、16名人員前往災區執行搜索任務逐戶確認。

▲消防人員用棉被包裹犬隻，成功將其救出。（圖／地方中心翻攝）

消防局表示，此次行動並未發現受困民眾，因此並未撤離或救出受困民眾，但成功尋獲2隻狗，用棉被包裹將牠們救出，後續也將持續投入搜救與確認工作，盡力確保災區安全。

▲消防人員無畏湍急泥流，尋找是否仍有受困居民。（圖／地方中心翻攝）