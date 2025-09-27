光復溢堤已安置655災民！　補給物資+接駁24小時不打烊

▲花蓮縣府目前安置655名受災民衆並持續補充安置災民生活物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖港堤重創光復鄉，花蓮縣長徐榛蔚關懷慰問安置收容的民眾，感謝鄉親配合安置措施，同時也指示縣府團隊確保收容所提供安全完善的環境與服務。徐榛蔚強調，縣府團隊全力推動馬太鞍堰塞湖潰堤後復原與重建，早日恢復家園。縣府社會處長陳加富也在26日視察各項民生物資，做好萬全準備。

花蓮縣政府表示，此次災害縣府社會處迅速啟動收容安置機制，並設置多處收容處所，截至26日中午12時為止，目前收容人數為655人(大進國小176人、大全鄉立托兒所16人、虎爺溫泉會館463人)，獲得緊急收容安置與相關協助，社會處也會持續與相關單位密切合作，確保物資、餐食及其他生活必需品都即時到位提供受災鄉親所需。

為解決返家及醫療需求，社會處提供收容接駁車服務，9月25日和9月26日服務人次累計32人次。另外，並持續轉介收容民眾改安置於有協助意願之旅宿業者。接駁資訊：每日時間跟路線: 瑞穗（出發時間）0900、1200，接送地點：蜜滋賀、虎爺、棕櫚湖、秀山園 光復（返回時間）1400、1800，接送地點：糖廠 7-11、火車站。

物資存放地點北區為中正體育館、中區為糖廠倉庫、南區則為瑞穗(國光北路及中正南路3處)。收送物資庫存統計，食物類計26,320箱、生活日用品計12,993箱、防疫醫療類2,198箱、特殊用品(奶粉、尿布等)計420箱、清潔用品548件、其他物資(電池、暖暖包等)321件、飲用水26,298箱。

花蓮縣政府已於網上架設【馬太鞍溪堰塞湖資訊專區】，讓鄉親可以快速掌握收容與所需的相關資訊。

花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」網址：https://www.hl.gov.tw/ysh/