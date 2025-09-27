　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

光復溢堤已安置655災民！　補給物資+接駁24小時不打烊

▲▼花蓮縣府目前安置655名受災民衆並持續補充安置災民生活物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府目前安置655名受災民衆並持續補充安置災民生活物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖港堤重創光復鄉，花蓮縣長徐榛蔚關懷慰問安置收容的民眾，感謝鄉親配合安置措施，同時也指示縣府團隊確保收容所提供安全完善的環境與服務。徐榛蔚強調，縣府團隊全力推動馬太鞍堰塞湖潰堤後復原與重建，早日恢復家園。縣府社會處長陳加富也在26日視察各項民生物資，做好萬全準備。

▲▼花蓮縣府目前安置655名受災民衆並持續補充安置災民生活物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府表示，此次災害縣府社會處迅速啟動收容安置機制，並設置多處收容處所，截至26日中午12時為止，目前收容人數為655人(大進國小176人、大全鄉立托兒所16人、虎爺溫泉會館463人)，獲得緊急收容安置與相關協助，社會處也會持續與相關單位密切合作，確保物資、餐食及其他生活必需品都即時到位提供受災鄉親所需。

▲▼花蓮縣府目前安置655名受災民衆並持續補充安置災民生活物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為解決返家及醫療需求，社會處提供收容接駁車服務，9月25日和9月26日服務人次累計32人次。另外，並持續轉介收容民眾改安置於有協助意願之旅宿業者。接駁資訊：每日時間跟路線: 瑞穗（出發時間）0900、1200，接送地點：蜜滋賀、虎爺、棕櫚湖、秀山園 光復（返回時間）1400、1800，接送地點：糖廠 7-11、火車站。

物資存放地點北區為中正體育館、中區為糖廠倉庫、南區則為瑞穗(國光北路及中正南路3處)。收送物資庫存統計，食物類計26,320箱、生活日用品計12,993箱、防疫醫療類2,198箱、特殊用品(奶粉、尿布等)計420箱、清潔用品548件、其他物資(電池、暖暖包等)321件、飲用水26,298箱。

花蓮縣政府已於網上架設【馬太鞍溪堰塞湖資訊專區】，讓鄉親可以快速掌握收容與所需的相關資訊。
花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」網址：https://www.hl.gov.tw/ysh/

09/26 全台詐欺最新數據

462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

世博「台灣館」人潮爆棚排4小時！日男瘋狂造訪117次
快訊／史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜
2烏克蘭正妹衝花蓮！化身「鏟子超人」搬淤泥
鏟子超人注意！大量志工湧入　災戶門口「貼7字」
等了兩百多天！貴婦排隊新光搶買iPhone 17　嗨喊：消費
快訊／4000義工擠爆光復站月台！現場畫面曝
ET民調／國民黨主席選舉　鄭麗文最沒包袱可帶領藍營重返執政

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，造成多人死傷與居民失聯。全台救援隊與物資不斷湧入，但退水後留下的厚重淤泥，使復原與清淤工作成為一大挑戰。近日有大批志工搭乘台鐵列車，帶著鏟子、手套與各式工具趕赴花蓮，畫面曝光令網友直呼「驕傲的台灣人」，醫師杜承哲也分享貼文，讚嘆「作為台灣人，是辛苦的事，卻也是值得驕傲的事。」。

中華郵政祭6大措施助災民重建　捐款免手續費、賑災物資免郵資

中華郵政祭6大措施助災民重建　捐款免手續費、賑災物資免郵資

花蓮農牧業損失慘重　初估災損2億8千萬

花蓮農牧業損失慘重　初估災損2億8千萬

物資湧入花蓮！志工見「超噁1幕」怒：這不是垃圾場

物資湧入花蓮！志工見「超噁1幕」怒：這不是垃圾場

花蓮市公所馳援光復　滿載生活物資奔災區

花蓮市公所馳援光復　滿載生活物資奔災區

潰堤災民安置補給生活物資交通接駁

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

