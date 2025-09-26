大量物資湧入災區！志工見「超噁1幕」氣炸：這裡不是垃圾場

▲洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，市區街頭一片狼藉。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致萬榮、鳳林及光復鄉等下游地區災情慘重，許多熱心人士陸續將生活物資送往災區，不過，整理物資的志工表示，收到許多「恐怖物資」，有過期的各種用品、發臭的衣物，崩潰直呼災區不是垃圾場，「充滿灰塵的奶粉罐，誰敢喝我就問。」

「災民已經這麼苦了，還要接收這些東西？」有志工在Threads發文，整理民眾捐贈的物資，卻收到許多恐怖商品，包括印有簡體字、沒有標示效期的食品與肥皂，甚至還有未滅菌的口罩、發臭衣物，甚至是穿過的內衣和內褲。志工無奈表示，災區不是垃圾場，「捐贈是你也願意使用，只是用不到或是你購買新的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

志工崩潰指出，一邊整理物資還要幫忙丟垃圾，「真的很過分，還有充滿灰塵的奶粉罐，誰敢喝我就問，而且還沒有密封蓋只有鐵蓋。」

志工呼籲大家理性捐贈，目前災區的物資其實「已經爆滿」，短時間內不需要再送，避免增加災區整理的負擔，「衛生棉、尿布，今天有獲得很多很多，部落那邊已經說不接受郵寄的了，爆滿了。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「拜託大家別這麼沒知識兼沒衛生」、「感覺可以說只接受新的物資，不然志工太辛苦了」、「捐物資不是要你清垃圾」、「當初土耳其的救災就有要求只收全新物資，當初還被罵，看來也是有必要的」、「不要寄垃圾去災區！真的拜託做人有點道德」、「天啊！捐物資不是為了家裡大掃除耶」。

粉專「Fata'an年祭」也表示，目前物資很充沛，募資暫緩，謝謝各界的愛心，「也請各方要前往送物資的朋友們，都先緩緩，讓部落先將目前的物資消化整理完成，謝謝。」