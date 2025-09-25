花蓮市公所馳援光復！水車、山貓全出動　滿載生活物資急奔災區

▲▼花蓮市公所調度重機具及大量生活物資前往光復災區馳援。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍堰塞湖外溢，導致光復鄉多處嚴重受災，花蓮市公所立即啟動支援行動。魏嘉彥市長於24日上午特別指示市公所社勞課清點可用物資，並組成救援車隊馳援災區，展現地方政府守望相助的精神。

花蓮市公所此次準備超過400份生活物資，另有20箱衛生紙、保暖棉被及衣褲等日常必需品，並調派一台水車與小山貓重機具，協助災區環境清理與物資供應。車隊於上午九時自花蓮市出發，滿載善心物資奔赴光復。

車隊抵達太巴塱部落時，因堰塞湖再度外溢，前往市區的道路受阻，行動一度受影響。為確保物資能妥善保存並迅速調度，市公所將這批物資轉送至光復糖廠暫存，由花蓮縣政府社會處統一管理與分配，確保能在最短時間內送達有需要的災民手中。

魏嘉彥市長特別感謝台糖光復糖廠提供場地作為物資暫存點，讓災後支援工作能順利進行；同時也向東指部機步一營的國軍弟兄表達敬意，感謝他們投入協助搬運，展現軍民一心的合作精神。

▲▼物資轉送至光復糖廠暫存，由花蓮縣政府社會處統一管理與分配。

魏嘉彥呼籲，目前堰塞湖外溢狀況變化快速，災情仍存在不確定風險，提醒各界善心人士暫時不要自行前往災區，以免發生危險。他強調，市公所將持續與各單位緊密合作，確保救援資源有效運用。

魏嘉彥說，災害來得突然，我們更需要團結與互助；市公所會盡最大努力協助光復鄉度過難關，也期盼地方早日完成重建，讓居民恢復正常生活。

