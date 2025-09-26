　
強颱+ 堰塞湖潰堤！花蓮農牧業損失慘重　初估災損2億8千萬

▲▼受馬太鞍堰塞湖洪災影響，蛋雞場與養禽場全區受淤積影響，損失持續清查中，整體初估經濟損失約新台幣1600萬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼受馬太鞍堰塞湖洪災影響，蛋雞場與養禽場全區受淤積影響，損失持續清查中。整體初估經濟損失約新台幣1600萬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受到樺加沙颱風豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪形成堰塞湖並發生溢流潰決，造成下游農田及畜牧場嚴重受災。縣長徐榛蔚表示，縣府已在第一時間啟動農糧及畜牧災害緊急勘查，會同花蓮區農改場、農糧署東區分署、縣動植物防疫所及地方公所前往現場，協助農友與畜禽業者減輕損失、儘速復原。

▲▼受馬太鞍堰塞湖洪災影響，蛋雞場與養禽場全區受淤積影響，損失持續清查中，整體初估經濟損失約新台幣1600萬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府初步統計，本次災情對農糧及畜牧業造成重大損失：
•畜牧業部分：一處養禽場兩棟禽舍、管理室及堆肥舍全毀，約3,000隻肉雞流失；一處肉牛場全區遭洪水與泥沙淤積，80隻仔牛泡水，其中10隻死亡，另放牧區約120隻肉牛遭洪流沖失；另有蛋雞場與養禽場全區受淤積影響，損失持續清查中。整體初估經濟損失約新台幣1,600萬元。

•農糧作物部分截至9月25日，災損面積達259.92公頃，損失金額約1,147萬7,000元。其中水稻受災最嚴重，約131.86公頃（光復130公頃、鳳林1.5公頃、玉里0.36公頃）；其次為大豆81.09公頃（玉里25.59公頃、壽豐20公頃、光復20公頃、鳳林15.5公頃）。

•農田埋沒：合計304.37公頃，損失金額高達2億4,349萬6,000元，其中光復鄉即占300公頃，其他分布於鳳林、玉里、富里及壽豐。

▲▼受馬太鞍堰塞湖洪災影響，蛋雞場與養禽場全區受淤積影響，損失持續清查中，整體初估經濟損失約新台幣1600萬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣動植物防疫所支援縣內受影響畜牧場藥劑與消毒設備，守護花蓮畜牧產業安全。

徐榛蔚指出，農業部已於9月25日公告光復鄉全品項救助及全縣大豆救助，縣府農業處持續進行全縣勘查，爭取第二次公告救助。縣府也已動員防疫所支援藥劑與消毒設備，並向農業部爭取啟動天然災害現金救助及低利貸款等補助措施，協助業者重建。

▲▼受馬太鞍堰塞湖洪災影響，蛋雞場與養禽場全區受淤積影響，損失持續清查中，整體初估經濟損失約新台幣1600萬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府呼籲，馬太鞍溪沿岸畜牧及農業業者應持續關注河川水位與後續降雨，並保持與當地公所及防災單位密切聯繫。如有畜禽死亡，請即刻通報鄉鎮公所或縣動植物防疫所，以利後續救助與防疫工作，共同守護花蓮農業與畜牧產業安全。
 

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮洪災受困求援　藍營議員坦言「找不到國民黨的」改找綠營處理

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14死，洪水災情怵目驚心，大水淹沒花蓮光復鄉街道及多數民宅。國民黨新北市議員呂家愷日前在政論節目上透露，他接獲鶯歌選民陳情，反映光復鄉有家人受困，但第一時間「找不到國民黨的」，轉而傳訊息向民進黨花蓮議員胡仁順求助，對方也立刻處理，最後順利解圍，「我認為不管是藍是綠，我真的拜託大家，這個時間先救災」。

馬太鞍溪水流仍湍急！男「肉身渡河」尋親險被沖走

饗賓集團攜手同仁為花蓮光復鄉注入溫暖

網傳劉世芳稱「水淹家門就算了」　內政部駁斥

為花蓮災情槓上　陳柏惟發文嗆：我哪天出來選舉黃敬平一定推了一把

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

