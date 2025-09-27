世博倒數！直擊「台灣館」人潮爆棚排4小時　日男瘋狂造訪117次

▲2025大阪世博進入尾聲，台灣館「TECH WORLD」人氣爆棚。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／日本東京報導

2025大阪世博進入尾聲，台灣館「TECH WORLD」人氣持續爆棚，9月下旬每天上午10點前就湧現上千人排隊，要排上3到4小時才能入館。「TECH WORLD」館因每日隨機發送8款伴手禮掀話題，一名日本男子瘋狂進場117次，只為蒐集8款台灣限定禮品。

TECH WORLD由玉山數位科技株式會社打造，主題為「連結世界，共創未來美好生活」，設計「生命、自然、未來」三大劇場，提出「共好」策展理念。

中華民國1971年退出聯合國後，台灣迄今僅參加過兩次世博會，而TECH WORLD館長邱揮立則是台灣唯一兩度參加世博的館長。

▲TECH WORLD館長邱揮立兩度帶隊前進世博。（圖／記者李姿慧攝）

他表示，TECH WORLD館中的生命劇場談人與人共好，自然劇場談人與自然共好，未來劇場則強調未來生活離不開科技，並介紹台灣在全球半導體供應鏈的貢獻與價值。

邱揮立指出，截至9月下旬，TECH WORLD館與活動區已累積 80萬至90萬人次參觀，館內容量約4500到5000人，每月參觀人數持續成長1成至2成，突破百萬人次的KPI已無懸念。

而TECH WORLD館是大阪世博園區少數發放小禮物的場館，也因此在世博和日本造成話題，TECH WORLD館準備了八種禮品，包括袋子、毛巾、行李吊牌及徽章等，隨機在不同時段贈送。館方透露，曾有遊客入館前先打聽伴手禮內容再決定是否排隊。

▲「TECH WORLD」人潮爆棚，上午10點不到就有上千人排隊。（圖／記者李姿慧攝）

其中還有一名日本男子購買通票，為了蒐集齊全台灣「TECH WORLD」館的8款伴手禮品，世博期間該名日本男子前後瘋狂造訪「TECH WORLD」館117次。

「TECH WORLD」館人氣也擠進大阪世博的前5名。邱揮立說，根據每天10點前排隊人潮，以及日本X平台社群統計，最受討論的世博話題依序為大屋根、日本館、關西地區聯合館、法國館，以及台灣的TECH WORLD館，「能擠進前5名相當不容易」。

▲▼「TECH WORLD」在世博的人氣和討論度為前5名。（圖／記者李姿慧攝）

至於「TECH WORLD」展館相關劇場未來是否在世博後會保留，邱揮立表示，目前國內尚未正式討論，要看台灣社會情況，進一步討論；日本方面則討論保存大屋根部分結構，維持地標性建築。

此外，TECH WORLD館也以蘭花奈米噴染技術進行國際交流，致贈國旗噴染蘭花給友好國家，保存期限可達兩個月。今年8月8日更舉辦「台灣館日」，邀請80多國、200至300人參加，展現台灣對外交流能量。

▲▼台灣館「TECH WORLD」蘭花噴染創意，讓大阪世博其他國家驚艷。（圖／記者李姿慧攝）

邱揮立最後提到，台灣1972年後不再是世博會員國，參展必須靠主辦國邀請。2010年上海世博是睽違40年的再度參與，如今2025年獲日本邀請參加大阪世博，已是我方第二次參加世博。